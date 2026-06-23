La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundial 2026
12
/deportes
Deportes
Mundial 2026
119247
Mundial 2026
¡Triunfazo colombiano! Colombia venció a RD Congo y se mantiene líder
La Tricolor aseguró su clasificación a la siguiente ronda y ahora buscará el liderato del grupo frente a Portugal.
Authored by
crojas
Daniel Muñoz
La opinión
La Opinión
Martes, 23 de Junio de 2026

Con gol de Daniel Muñoz, la Selección Colombia se impuso 1-0 sobre República Democrática del Congo en la segunda fecha del Mundial y conservó el liderato del Grupo K. 

Los cafeteros, que dominaron de principio a fin el compromiso, alcanzaron seis puntos de seis posibles tras su dos presentaciones. 

Muñoz, al que la habían anulado un gol en la primera mitad, celebró por segunda vez y aseguró al combinado nacional en la segunda ronda. 

La última fecha de la Tricolor será ante Portugal, el próximo sábado 27 de junio en Miami. Este compromiso servirá para definir el primer lugar del grupo. 

Grupo K
1. 🇨🇴 Colombia 3 pts (+4). 
2. ⁠🇵🇹 Portugal 6 pts (+5). 
3. ⁠RD Congo 1 pt (-1). 
4. ⁠Uzbekistán 0 pts (-7).

Lea: Con doblete de Lio Messi, Argentina se clasificó a la segunda fase del Mundial al vencer a Austria

Síntesis: 

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez (Juan Fernando Quintero, 58’), Jhon Arias (Richard Ríos, 78’), Luis Díaz; Luis Suárez (Jhon Córdoba, 58’).

Gol: Daniel Muñoz (77’)

DT: Néstor Lorenzo. 

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku (Kayembe, 72’); Ngalayel Muakau, Samuel Moutoussamy (Mbukyu, 82’), Edo Kayembe (Pickel, 72’); Yoane Wissa, Cedric Bakambu (Banza, 58’). 

DT: Sebastien Desabre.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Recomendados para ti
Temas del Día
Diego Fernando Mora, gerente de la EIS, y Fabio Ernesto Araque, gerente Veolia Aguas de Norte de Santander./Foto: Cortesía
Diego Fernando Mora, gerente de la EIS, y Fabio Ernesto Araque, gerente Veolia Aguas de Norte de Santander./Foto: Cortesía
EIS asegura que prórroga con Veolia evita riesgos económicos y garantiza recursos para cumplir obligaciones
Orlando Carvajal
Los Canábicos Ocaña
Los Canábicos Ocaña
Con fachadas y escondites, así operaban Los Canábicos en Ocaña
La Opinión
Cúcuta, décima ciudad en progreso social
Cúcuta, décima ciudad en progreso social
Reacciones y expectativas en Norte de Santander, frente a los resultados presidenciales
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla