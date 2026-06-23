¡Triunfazo colombiano! Colombia venció a RD Congo y se mantiene líder

Con gol de Daniel Muñoz, la Selección Colombia se impuso 1-0 sobre República Democrática del Congo en la segunda fecha del Mundial y conservó el liderato del Grupo K.

Los cafeteros, que dominaron de principio a fin el compromiso, alcanzaron seis puntos de seis posibles tras su dos presentaciones.

Muñoz, al que la habían anulado un gol en la primera mitad, celebró por segunda vez y aseguró al combinado nacional en la segunda ronda.

La última fecha de la Tricolor será ante Portugal, el próximo sábado 27 de junio en Miami. Este compromiso servirá para definir el primer lugar del grupo.

Grupo K

1. 🇨🇴 Colombia 3 pts (+4).

2. ⁠🇵🇹 Portugal 6 pts (+5).

3. ⁠RD Congo 1 pt (-1).

4. ⁠Uzbekistán 0 pts (-7).

Lea: Con doblete de Lio Messi, Argentina se clasificó a la segunda fase del Mundial al vencer a Austria

Síntesis:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez (Juan Fernando Quintero, 58’), Jhon Arias (Richard Ríos, 78’), Luis Díaz; Luis Suárez (Jhon Córdoba, 58’).

Gol: Daniel Muñoz (77’)

DT: Néstor Lorenzo.

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku (Kayembe, 72’); Ngalayel Muakau, Samuel Moutoussamy (Mbukyu, 82’), Edo Kayembe (Pickel, 72’); Yoane Wissa, Cedric Bakambu (Banza, 58’).

DT: Sebastien Desabre.