Inglaterra no pudo pasar del empate ante la rocosa Ghana

Madrid (Europa Press)

La selección masculina de fútbol de Inglaterra empató este martes sin goles contra Ghana durante la segunda jornada del Grupo L en la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin certificar ni unos ni otros el liderato y dando esperanzas por cazarlos a Panamá y a Croacia.

En el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts), el ritmo fue espeso desde el inicio. Los ingleses llevaron la voz cantante sobre todo por su banda derecha gracias a Noni Madueke, en conexión con Reece James para intentar abrir algún hueco en la férrea defensa rival.

También lo buscó Declan Rice al cuarto de hora con un disparo excesivamente alto.

De una de esas combinaciones entre Madueke y James nació una ocasión en el 20', pero sin remate de nadie tras el centro raso del lateral del Chelsea FC. Por parte de Ghana, no daba frutos la estrategia de balones en largo para que Iñaki Williams se batiese en carrera con la pareja de centrales, más allá de que Antoine Semenyo caracolease un par de veces.

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El mejor acercamiento ofensivo antes del intermedio fue del inglés Harry Kane en el tiempo añadido, yéndose a trompicones dentro del área ghanesa hasta culminar con un zurdazo raso que la zaga taponó bien. A la vuelta de vestuarios, poco había cambiado la dinámica, si bien el nuevo culé Anthony Gordon mejoró poco por la banda opuesta a la de Madueke.

Visto lo visto, el seleccionador de los 'Three Lions', Thomas Tuchel, hizo sustituciones sobrepasada la hora de partido. Con Bukayo Saka en el lugar del gris Gordon y con Nico O'Reilly como reemplazo de Djed Spence, el conjunto británico creó peligro.

Eso sí, el portero Benjamin Asare podía lidiar con esa tarea y las 'Black Stars' incluso se animaron.

En el minuto 79, Issahaku Fatawu se lanzó al ataque por la banda derecha y en su galopada pasó al espacio para el esprint de Prince Adu, quien en el área rival no aguantó el cuerpeo de Marc Guéhi; desde el suelo sí que logró rematar, pero un compañero se interpuso y evitó lo que podía haber sido el sorprendente 0-1 para el combinado africano.

La réplica, en el 86', fue una triple oportunidad que empezó con un zurdazo lejano de Saka y que el guardameta Asare repelió con su estirada a un palmo del césped; en la continuación, Marcus Rashford centró desde el costado derecho y Nico O'Reilly remató de cabeza al larguero, en cuyo rebote envió Kane a las nubes una volea de zurda y muy cercana.

En ese arreón final de los ingleses, hubo dos tiros de esquina en el tiempo de descuento y en uno de ellos despejó con la cabeza Kojo Peprah debajo del larguero tras un cabezazo de Guéhi con parábola. De cara al desenlace, el seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, incluso retiró del terreno de juego al atacante Prince Adu para colocar al defensa Baba Rahman.

El plan le funcionó al veterano entrenador portugués, pues su equipo gracias a este 0-0 se situó en el grupo con los mismos cuatro puntos que lucen los 'Three Lions'.

El billete a dieciseisavos de final estará caro hasta la tercera y definitiva jornada porque Panamá y Croacia siguen en la 'pomada'.

Ficha técnica.

Inglaterra, 0 - Ghana, 0 (0-0, al descanso).

Alineaciones.

Inglaterra: Pickford; James, Konsa, Guéhi, Spence (O'Reilly, min.66); Rice, Anderson (Eze, min.74); Madueke (Rashford, min.83), Gordon (Saka, min.66), Bellingham (Rogers, min.73); y Kane.

Ghana: Asare; Senaya (Peprah, min.87), Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Williams (Fatawu, min.66), Semenyo y Ayew (Adu, min.67; Rahman, min.90+5).

Árbitro: Said Martínez (HON). Amonestó con tarjeta amarilla a Rice (min.41) por parte de Inglaterra y a Williams (min.60) en Ghana.

Estadio: Gillette Stadium, 63.983 espectadores.

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