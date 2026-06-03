Panamá se enfrenta en un duro examen ante la necesitada Croacia

Resumen de Agencias

Las selecciones de Croacia y Panamá se enfrentarán este martes en Toronto (6:00 p.m.), por la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, en un partido en el que ambas están obligadas a ganar para no complicar sus opciones de clasificación.

El siempre competitivo combinado balcánico, subcampeón en Rusia 2018 y tercer lugar en Catar 2022, no pudo comenzar con buen pie su aventura en Norteamérica.

En su debut, disputado en Texas, cayó 4-2 ante Inglaterra, pese a haber igualado en dos ocasiones el marcador antes del descanso gracias a los goles de Martin Baturina y Petar Musa.

Sin embargo, el equipo dirigido por Zlatko Dalic no logró contener la ofensiva de los ingleses en la segunda mitad. Solo las siete atajadas del arquero Dominik Livakovic evitaron una derrota más abultada.

Ahora, los croatas afrontan este compromiso con escaso margen de error, aunque confiados en que la caída ante Inglaterra haya sido apenas un tropiezo en el camino hacia los dieciseisavos de final.

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Por su parte, Panamá, dirigida por el español de origen danés Thomas Christiansen, afronta el encuentro con la intención de dar la sorpresa y mantener vivas sus aspiraciones en apenas su segunda participación en una Copa del Mundo. En su anterior experiencia, en Rusia 2018, quedó eliminada en la fase de grupos.

Al igual que Croacia, los ‘Canaleros’ debutaron con derrota al caer 1-0 frente a Ghana. Un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 95 acabó castigando el esfuerzo del conjunto centroamericano.

Para este compromiso, Panamá recuperará al centrocampista Adalberto Carrasquilla, una de sus principales figuras, con la esperanza de lograr en los dos partidos restantes de la fase de grupos la primera victoria mundialista de su historia.

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