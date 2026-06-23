Colombia perfila su once ante R.D. Congo: ¿será titular el Cucho Hernández?

El Colombiano- Este martes 23 de junio, la Selección Colombia tendrá su segunda salida en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. El conjunto cafetero enfrentará en Guadalajara, México, al seleccionado de la República Democrática del Congo, equipo que viene de conseguir un histórico empate en su primera presentación ante la Portugal de Cristiano Ronaldo (1-1).

Colombia por su parte, le ganó a Uzbekistán en el debut por 3-1. Los goles en la noche del pasado miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México los hicieron Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, este último tuvo un gran aporte de Juan Camilo “Cucho” Hernández. El pereirano nunca dejó morir la jugada y logró mandar un centro in extremis, para que Campaz cabeceara solo en el área en el tiempo de descuento y liquidara el pleito para la tricolor.

Justamente por su entrega y aporte ofensivo es que el nombre de “El Cucho” ronda la cabeza de Néstor Lorenzo para ser inicialista en el juego ante los congoleños. Lorenzo, que durante la eliminatoria mundialista poco y nada contó con el risaraldense, no tuvo de otra que convocarlo tras la gran temporada que firmó con el Real Betis Balompié del fútbol español. Hernández hizo 15 goles y brindó 3 asistencias para el conjunto andaluz en la temporada 2025/26, en la cual los béticos se clasificaron a la Champions League por segunda vez en el siglo XXI.

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La posible alineación de Colombia contra RD Congo

Ahora, ante el poco aporte con pelota de Luis Javier Suárez en el primer partido, donde solo tocó la pelota en 20 ocasiones y realizó ocho pases buenos. También se especula con una posible alineación de Richard Ríos, pero no por Gustavo Puerta, sino por Jefferson Lerma, caso que es improbable ya que el chocoano es casi indiscutible para Lorenzo en el onceno inicial. Estas serían las formaciones:

Colombia: Camilo Vargas (arquero)- Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica (defensas)- Jefferson Lerma, Gustavo Puerta Jhon Arias, James Rodríguez (volantes)- Luis Díaz, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández o Luis Javier Suárez (delanteros)

RD Congo: Lionel Mpasi (arquero)- Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi (defensas)- Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Edo Kayembe (volantes- Cedrid Bakambu y Yoane Wissa (delanteros).

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