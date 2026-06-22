Juez admite tutela contra James Rodríguez y Luis Díaz en pleno Mundial

Un trámite judicial que involucra a dos de las principales figuras de la Selección Colombia ha generado atención en medio del Mundial de 2026. Un juzgado de Bogotá admitió una acción de tutela presentada contra los futbolistas James Rodríguez y Luis Díaz, en un proceso que ya tuvo sus primeros requerimientos formales a la Federación Colombiana de Fútbol.

La información fue revelada en directo por el periodista y director de deportes de Noticias Caracol, Javier Hernández Bonnet, quien detalló que el trámite judicial avanzó hasta solicitar datos de contacto de los jugadores para su notificación.

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Durante la transmisión, el comunicador afirmó: “Acaba de ser requerida la Federación Colombiana de Fútbol para que dé las direcciones de Lucho Díaz y de James Rodríguez, quienes han sido, en una tutela, acusados de traición a la patria.”

El hecho ha causado sorpresa por el tipo de acusación registrada en la acción de tutela y por el contexto en el que ocurre, cuando la Selección Colombia disputa compromisos clave en el torneo mundialista. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna decisión de fondo sobre el caso ni medidas que afecten la situación deportiva de los jugadores.

El trámite judicial y la solicitud a la Federación

De acuerdo con lo explicado en la misma intervención televisiva, la tutela fue admitida por el Juzgado Tercero para Causas Menores de Suba, en Bogotá. En esta etapa inicial del proceso, el despacho judicial requirió a la Federación Colombiana de Fútbol la información necesaria para poder notificar formalmente a los dos futbolistas involucrados.

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La admisión de una tutela en Colombia no implica una sanción ni una determinación sobre el fondo del caso. Se trata de un mecanismo constitucional que permite a cualquier ciudadano presentar reclamaciones cuando considera vulnerados sus derechos fundamentales, lo que obliga a las autoridades a tramitar la solicitud y dar respuesta.

En este escenario, el proceso apenas comienza y deberá surtir las etapas correspondientes para que un juez evalúe los argumentos de las partes involucradas.

Sin efectos deportivos para James y Luis Díaz

Pese a la repercusión mediática del caso, por ahora no existe ninguna consecuencia directa para la actividad profesional de James Rodríguez ni de Luis Díaz con la Selección Colombia.

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Especialistas en derecho constitucional han señalado en situaciones similares que la apertura de una tutela no genera restricciones automáticas ni afecta la participación de las personas vinculadas mientras no exista una decisión judicial de fondo.

En consecuencia, ambos jugadores continúan concentrados con el equipo nacional y se mantienen disponibles para los compromisos deportivos en el Mundial de 2026, mientras el proceso judicial sigue su curso en los estrados de Bogotá.

Con información de El Universal.

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