El gato Nimbus Pronos predijo el resultado del partido Colombia vs. RD Congo: ya ha atinado otras predicciones del Mundial

Los pronósticos de animales sobre eventos deportivos han vuelto a captar la atención de los aficionados durante el Mundial 2026. Esta vez, el protagonista es Nimbus Pronos, un gato que se ha hecho viral en redes sociales por sus predicciones sobre partidos de fútbol.

El felino, conocido como el “gato predictor”, acumula miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, donde sus dueños publican videos en los que el animal elige entre distintas opciones para anticipar los resultados de encuentros deportivos.

De cara al partido entre Colombia y República Democrática del Congo, correspondiente al Grupo K del Mundial, Nimbus ya dio a conocer su pronóstico. Según la dinámica compartida en redes sociales, el gato eligió a la selección colombiana como ganadora del compromiso.

La predicción ha generado reacciones entre los aficionados de la Tricolor, que esperan que el resultado se cumpla en la cancha. Colombia llega al encuentro tras imponerse 3-1 sobre Uzbekistán en su debut mundialista, un resultado que le permitió comenzar con pie derecho su participación en el torneo.

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Una victoria frente a República Democrática del Congo acercaría al equipo colombiano a los dieciseisavos de final y le permitiría llegar con mayor tranquilidad al último compromiso de la fase de grupos ante Portugal.

Nimbus ganó popularidad luego de acertar el campeón de una edición reciente de la Champions League y de pronosticar el triunfo de México en el partido inaugural del Mundial. Aunque sus predicciones no tienen base científica, continúan despertando curiosidad entre los aficionados al fútbol.

¿Qué se sabe del partido entre Colombia y R.D Congo?

Más allá del pronóstico de Nimbus, Colombia afronta un partido clave en sus aspiraciones mundialistas. La selección dirigida por Néstor Lorenzo llega al compromiso tras vencer 3-1 a Uzbekistán en su debut y una victoria ante República Democrática del Congo le aseguraría de manera anticipada un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El encuentro se disputará este martes a las 9:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio Akron de Guadalajara y podrá verse por Caracol, RCN, DirecTV y Disney+.

Aunque en el papel la Tricolor parte como favorita, el cuerpo técnico ha insistido en no subestimar al conjunto africano. Congo sorprendió en su estreno al complicar a Portugal y ha sido destacado por su velocidad en las transiciones y su fortaleza física.

Jugadores como Juan Camilo Hernández, Dávinson Sánchez y Daniel Muñoz han advertido que el Mundial ha estado marcado por resultados inesperados, por lo que consideran fundamental mantener la concentración para evitar sorpresas y dar un paso más hacia la clasificación.