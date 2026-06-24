Uribe justifica respaldo del Centro Democrático a De la Espriella y niega intereses burocráticos

El expresidente Álvaro Uribe aseguró este miércoles que la decisión de su partido de declararse gobiernista, en el mandato de Abelardo de la Espriella, obedece a intereses políticos compartidos, al tiempo que descartó que haya intereses clientelistas en esa decisión.



"Aquí hay un tema de principios y no de negociaciones clientelistas, las cuales han sido ajenas a mi viuda política", afirmó Uribe a Caracol Radio, al explicar que los partidos deben tomar decisiones respecto del gobierno entrante y la banca del Centro Democrático optó por declararse aliada del nuevo Ejecutivo.

"Entiendo que los partidos tienen que decir si son independientes, de oposición o apoyan al gobierno, desde el año 17 el doctor Abelardo de la Espriella, hoy presidente electo, ha venido agitando nuestras tesis, inclusive más que hablar de Centro Democrático ha hablado de uribismo. Nosotros por respeto al partido, a Paloma Valencia a sus méritos la apoyamos en primera vuelta y habíamos dicho que si el doctor Abelardo pasaba a segunda vuelta lo apoyaríamos y cumplimos la palabra", argumentó.



Uribe sostuvo que otro de los intereses en esa decisión está relacionado con sacar adelante en el Congreso una serie de iniciativas, que pueden resultar de interés compartido con el gobierno de de la Espriella.



En la víspera, la bancada de 47 congresistas del Centro Democrático se declaró partido de Gobierno y anunció su disposición para trabajar conjuntamente con el presidente electo en iniciativas orientadas a recuperar la seguridad, impulsar el crecimiento económico y generar oportunidades para los colombianos.

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El partido presentó una agenda legislativa de trece ejes que incluye la recuperación de la seguridad "como valor democrático" y la lucha contra la impunidad, el rescate del sistema de salud, la reducción del costo del predial con avalúos catastrales basados en la productividad de los predios, una reforma pensional que garantice ahorro desde el nacimiento con aportes estatales y manejo privado de las reservas.



Además de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para otorgar "seguridad jurídica a la Fuerza Pública", la superación de la crisis del sector minero energético, el mejoramiento del acceso al crédito para pequeños negocios e informales mediante la eliminación de trámites y la reducción de impuestos.



Incluyó además la promoción de una educación de calidad vinculada al empleo y el emprendimiento, especialmente de ciclos cortos, el saneamiento de las finanzas públicas, la reactivación de la construcción de vivienda, el fortalecimiento del deporte y la cultura, la protección del medio ambiente, y la creación de condiciones para el crecimiento económico.



El Centro Democrático justificó su respaldo a De la Espriella señalando que es "un partido de principios, con un ideario político claro, cuyas ideas hoy reconoce en el programa de gobierno del presidente electo". Por esa "coincidencia programática", la bancada decidió apoyar su elección.



La declaración del partido, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, consolida una alianza con el mandatario entrante que podría definir el rumbo legislativo de los próximos cuatro años en materia de seguridad, economía y política social.

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