Indicadores de Jeremías | Dos lecturas sobre el reconocimiento del preconteo de votos de la segunda vuelta

Dos lecturas sobre el reconocimiento del preconteo de votos de la segunda vuelta

En un tiempo considerado récord, la Registraduría Nacional del Estado Civil agilizó el preconteo de los votos en la elección de presidente de la República en segunda vuelta el pasado domingo y los divulgó en pocas horas.

Con base en esos resultados, el candidato Abelardo Gabriel de la Espriella autoproclamó su victoria con un discurso vehemente, en el cual también expuso sus propuestas de gobierno.

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Sin embargo, el candidato Iván Cepeda fijó su posición respecto del preconteo. Sin rechazar los resultados, dijo que estos no podían tomarse como definitivos y advirtió que espera lo que se concluya en el escrutinio nacional, el cual le da legitimidad a los sufragios de los ciudadanos.

El presidente Gustavo Petro también considera que el resultado del escrutinio es el que tiene validez para la confirmación del elegido. Lo dispone la Constitución.

Son dos lecturas sobre el proceso electoral que culminó el 21 de junio.

Irregularidades electorales fueron denunciadas en Norte de Santander

Veedores del Pacto Histórico detectaron y denunciaron algunas irregularidades en puestos de votación en Norte de Santander, en Cúcuta, Villa del Rosario y municipios del Catatumbo. Pero se desconoce el resultado final de esas versiones. Sobre el Catatumbo se menciona el ingreso de “cajas de dinero”, presumiblemente para compra de votos.

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La Cámara de Representantes condecorará al Círculo de Periodistas de Norte de Santander

Para este miércoles 24 de junio está programado el acto de condecoración de afiliados al Círculo de Periodistas de Norte de Santander con la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado de Cruz Comendador de la Cámara de Representantes, el cual se llevará a cabo en el recinto de la corporación en el Capitolio Nacional, en Bogotá, a las 10:30 de la mañana.

La entrega del galardón fue promovida por el Representante a la Cámara Jairo Humberto Cristo Correa, quien estará presente en la ceremonia.

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Dado que no todos los galardonados estarán presentes en Bogotá posteriormente se hará en Cúcuta otra entrega.

Chacón le apostaría a la Alcaldía de Cúcuta

Como ya lo habíamos informado, aspirantes a candidaturas para la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta en las elecciones de 2027 ya están en el sonajero. El senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, figura en el abanico. También el exsecretario de deportes, William Correa, quien contaría con el apoyo del alcalde Jorge Acevedo y Leonardo Jácome, ingeniero civil y concejal de Cúcuta.

Operación del acueducto pasará a Veolia

La nueva concesionaria para la operación del acueducto y el alcantarillado de Cúcuta es la empresa Veolia Aguas del Norte de Santander en reemplazo de Aguas Kpital.

El gerente general de Veolia Aguas de Norte de Santander es el profesional Fabio Ernesto Araque, administrador de empresas, especializado en finanzas; experto en servicios públicos, con trayectoria de más de 21 años en el manejo de entidades públicas. Es egresado de la Corporación Universitaria del Caribe, en la cual, además cursó administración financiera. Es máster en emprendimiento y desarrollo de negocios, del Instituto Europeo de Posgrado de España. Desde 2016 se desempeña como gerente general de Aguas de la Sabana SA. E.S.P.

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