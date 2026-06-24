Iván Cepeda acepta los resultados de la segunda vuelta y reconoce a De la Espriella como presidente

El senador y excandidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció hoy en una rueda de prensa que acepta los resultados que arrojaron los comicios del pasado domingo 21 de junio.

En medio de su discurso, aseguró que desde su colectividad serán oposición y ejercerán como garantes para la protección de los derechos de los colombianos.

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Asimismo, se refirió a que en la contienda electoral "no todo vale", al hablar de una campaña de desinformación que lideró el equipo de su rival Abelardo de la Espriella en la contienda electoral, con contenido creado por inteligencia artificial.

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