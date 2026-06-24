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Iván Cepeda acepta los resultados de la segunda vuelta y reconoce a De la Espriella como presidente
El pronunciamiento lo hizo en la mañana de este miércoles 24 de junio.
Authored by
cesarmuñoz
IVAN CEPEDA
La opinión
La Opinión
Miércoles, 24 de Junio de 2026

El senador y excandidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció hoy en una rueda de prensa que acepta los resultados que arrojaron los comicios del pasado domingo 21 de junio.

En medio de su discurso, aseguró que desde su colectividad serán oposición y ejercerán como garantes para la protección de los derechos de los colombianos.

Lea aquí: Así quedó el escrutinio general de Norte de Santander en la segunda vuelta presidencial

Asimismo, se refirió a que en la contienda electoral "no todo vale", al hablar de una campaña de desinformación que lideró el equipo de su rival Abelardo de la Espriella en la contienda electoral, con contenido creado por inteligencia artificial.

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