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CNE concluyó el escrutinio nacional y declarará presidente electo a Abelardo de la Espriella
El proceso terminó sin alterar el resultado de los comicios del 21 de junio.
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cesarmuñoz
Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo./Foto: Cortesía
Colprensa
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Miércoles, 24 de Junio de 2026

Con el 99,97 % de las mesas escrutadas, el candidato Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, registró 12.707.117 votos, equivalentes al 48,70 % del total, mientras que Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, sumó 12.956.941 votos, correspondientes al 49,66 %, convirtiéndose en el ganador del preconteo de la segunda vuelta.

Lea aquí: Iván Cepeda acepta los resultados de la segunda vuelta y reconoce a De la Espriella como presidente

Un día después, la Registraduría terminó el escrutinio y confirmó que coincidió en un 99,997% con el preconteo. Tres días después, el Consejo Nacional Electoral ratificó el proceso y está listo para declarar esta tarde, oficialmente, a De la Espriella como el nuevo presidente de Colombia.

Tomado de El Colombiano.

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