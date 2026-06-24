CNE concluyó el escrutinio nacional y declarará presidente electo a Abelardo de la Espriella

Con el 99,97 % de las mesas escrutadas, el candidato Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, registró 12.707.117 votos, equivalentes al 48,70 % del total, mientras que Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, sumó 12.956.941 votos, correspondientes al 49,66 %, convirtiéndose en el ganador del preconteo de la segunda vuelta.

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Un día después, la Registraduría terminó el escrutinio y confirmó que coincidió en un 99,997% con el preconteo. Tres días después, el Consejo Nacional Electoral ratificó el proceso y está listo para declarar esta tarde, oficialmente, a De la Espriella como el nuevo presidente de Colombia.

Tomado de El Colombiano.

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