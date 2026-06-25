De velorio a velorio: Diomar chocó con la muerte tras despedir a un amigo en Cúcuta

Lo que comenzó como una multitudinaria despedida para un apreciado amigo terminó convirtiéndose en una nueva tragedia para los asistentes. Horas después de participar en el velorio de Julián Ramírez, uno de sus amigos más cercanos, Diomar Prado León perdió la vida en un accidente de tránsito.

Antes de su muerte, el joven fue visto en el barrio 28 de Febrero junto a decenas de allegados de Julián, acompañando la llegada del féretro al sector antes de su sepelio.

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En videos grabados por asistentes a la despedida se observa cómo, tras la llegada de la carroza fúnebre con el ataúd de Julián, en la noche del pasado martes, 23 de junio, Diomar salió en una motocicleta Suzuki GN para recibir el cortejo, acelerando el vehículo y haciendo estallar el exosto modificado de la moto.

Vestido con camiseta gris, bluyín y gorra negra, ese fue uno de los últimos registros con vida de Diomar, quien pocas horas después protagonizaría una nueva tragedia para el mismo grupo de amigos.

Tras retirarse del lugar en la moto, de placa SKV-96B, sufrió un fuerte accidente en la calle 16 con avenida 23 del barrio El Desierto, cerca de la entrada al sector 28 de Febrero.

El siniestro ocurrió pasadas las 4:00 de la madrugada de ayer, 24 de junio, y también involucró a Edwar Arley Cárdenas y Claudia Liliana Ángulo, quienes se movilizaban en una motocicleta NKD de placa PHH-71D.

Según las primeras versiones, el choque fue frontal y lanzó a todos los ocupantes al asfalto. Los dos hombres murieron en el lugar debido a la violencia del impacto, mientras que la mujer sufrió graves lesiones, especialmente un fuerte golpe en la cabeza.

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A pesar de la hora, varios habitantes del sector salieron de sus viviendas para verificar lo ocurrido. Sin embargo, ya no había nada que hacer. Los esfuerzos se concentraron en coordinar el traslado de la mujer al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde permanece bajo observación médica.

Funcionarios de la Secretaría de Movilidad acudieron poco después para atender la emergencia. La zona fue acordonada mientras se adelantaba la inspección técnica del lugar con el fin de establecer las causas del accidente y determinar las circunstancias en las que ocurrió.

La noticia cayó como un duro golpe entre familiares y amigos de Prado León. Muchos aún no superan el asesinato de Julián Ramírez, ocurrido el pasado domingo en horas de la tarde en el barrio 28 de Febrero, frente a la vivienda de su madre.

"Es duro creerlo. Antier fue Julián y ahora Diomar", comentaron algunos allegados, consternados por la seguidilla de tragedias que golpeó al mismo grupo de amigos en cuestión de días.

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