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Abelardo de la Espriella recibe credencial que lo acredita como presidente de Colombia
El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales que oficializan a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia y a José Manuel Restrepo como vicepresidente electo, tras los resultados de las elecciones presidenciales en segunda vuelta.
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dsifontes
Abelardo de la Espriella recibe la credencial como presidente
Colprensa
Colprensa
Jueves, 25 de Junio de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este jueves la credencial que acredita oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia.

El documento fue entregado por el presidente del CNE, Cristhian Quiroz, durante una ceremonia en la que también recibió su credencial José Manuel Restrepo, quien asumirá el cargo de vicepresidente de la República para el periodo constitucional correspondiente.

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Con la entrega de estas credenciales, el organismo electoral oficializa los resultados de las elecciones presidenciales y certifica la elección de la fórmula ganadora, integrada por De la Espriella y Restrepo.

"Con profunda humildad y consiente de la responsabilidad que me ha otorgado el pueblo elevó mi gratitud a Dios todo poderoso. A él encomiendo mi vida, a mi familia y el destino de esta patria", dijo De la Espriella iniciando su discurso. 

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