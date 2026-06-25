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Colombia ofrece ayuda y mantiene atención consular tras los terremotos en Venezuela
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que incluso los colombianos encarcelados en Venezuela están a salvo y anunció que el Gobierno de Gustavo Petro enviará ayuda a través de la UNGRD.


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Colprensa
Colprensa
Jueves, 25 de Junio de 2026

Han pasado poco más de doce horas desde que Venezuela sufrió un “doblete” sísmico en sus costas: dos terremotos de 7.5 y 7.1 con profundidad de menos de 10km devastaron las ciudades de La Guaria y Caracas. Las víctimas fatales ascienden a 164 y los heridos a más de 1.000. En medio de aquel contexto, el Gobierno colombiano se pronunció.

A través de un comunicado, la Cancillería informó que, por instrucción del Gobierno nacional y en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Colombia puso a disposición su capacidad de asistencia humanitaria para apoyar la atención de la emergencia.

Como parte de esta primera fase de cooperación, el país cuenta con equipos especializados en búsqueda y rescate que podrían ser desplegados, de acuerdo con las necesidades que determinen las autoridades venezolanas.

Lea además: Delcy Rodríguez declara estado de emergencia, tras terremoto en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores también señaló que, hasta el momento, no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos afectados por los terremotos ni de connacionales que requieran asistencia consular.

Asimismo, indicó que las verificaciones realizadas por la red consular no evidencian afectaciones a ciudadanos colombianos privados de la libertad en territorio venezolano.

La Cancillería agregó que la Embajada de Colombia en Venezuela y los consulados mantienen un monitoreo permanente de la situación. Además, precisó que todo el personal diplomático y administrativo se encuentra a salvo y disponible para brindar orientación y asistencia a los colombianos que lo requieran.

Finalmente, el Gobierno colombiano aseguró que continuará haciendo seguimiento a la evolución de la emergencia y mantendrá una coordinación constante con las autoridades venezolanas para contribuir a las labores de respuesta y atención humanitaria.

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