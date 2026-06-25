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Terremoto en Venezuela obliga a cancelar vuelos entre Bogotá y Caracas
Avianca y LATAM cancelaron varios vuelos entre Bogotá y Caracas debido a los daños causados por los sismos en el aeropuerto Simón Bolívar.
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dsifontes
VUELOS CANCELADOS
Colprensa
Colprensa
Jueves, 25 de Junio de 2026

El doble terremoto sufrido por Venezuela en la tarde de ayer provocó graves afectaciones en el aeropuerto Simón Bolívar, que sirve a Caracas, lo que obligó a las aerolíneas que ofrecen vuelos desde Colombia a ese país a cancelarlos. Por lo pronto, los que deberían realizarse este jueves 25 de junio.

Avianca informó en un comunicado que los vuelos AV 122, del 24 de junio y AV123, AV142 y AV143, del 25 de junio, en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá fueron cancelados.

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La compañía activó un plan de flexibilización para quienes tengan reservas entre el 24 de junio y el 1 de julio, que podrán reprogramar la fecha de vuelo sin pago de penalidad ni diferencia tarifaria, siempre y cuando se realicen hasta 15 días después de la fecha original; a cambiar su ruta hacia Cúcuta, sin cobros adicionales y sujeto a disponibilidad, y a recibir el rembolso de los tiquetes no utilizados.

LATAM, por su parte, ofreció alternativas similares a los pasajeros que tuvieran vuelo programado entre el 25 de junio y el 1 de julio, que incluyen cambio de fecha de viaje sin costos adicionales hasta siete días después de la fecha original y cambio de ruta con destino final Cúcuta, sin cobros adicionales.

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