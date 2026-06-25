Terremoto en Venezuela obliga a cancelar vuelos entre Bogotá y Caracas

El doble terremoto sufrido por Venezuela en la tarde de ayer provocó graves afectaciones en el aeropuerto Simón Bolívar, que sirve a Caracas, lo que obligó a las aerolíneas que ofrecen vuelos desde Colombia a ese país a cancelarlos. Por lo pronto, los que deberían realizarse este jueves 25 de junio.



Avianca informó en un comunicado que los vuelos AV 122, del 24 de junio y AV123, AV142 y AV143, del 25 de junio, en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá fueron cancelados.

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La compañía activó un plan de flexibilización para quienes tengan reservas entre el 24 de junio y el 1 de julio, que podrán reprogramar la fecha de vuelo sin pago de penalidad ni diferencia tarifaria, siempre y cuando se realicen hasta 15 días después de la fecha original; a cambiar su ruta hacia Cúcuta, sin cobros adicionales y sujeto a disponibilidad, y a recibir el rembolso de los tiquetes no utilizados.



LATAM, por su parte, ofreció alternativas similares a los pasajeros que tuvieran vuelo programado entre el 25 de junio y el 1 de julio, que incluyen cambio de fecha de viaje sin costos adicionales hasta siete días después de la fecha original y cambio de ruta con destino final Cúcuta, sin cobros adicionales.