Abogado asume como nuevo personero de Ocaña

El abogado Andrés Fauricio Torrado Amaya, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, asume, a sus 30 años, las riendas de la Personería Municipal de Ocaña en reemplazo de su homólogo, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, quien presentó carta de renuncia irrevocable.

El profesional del derecho aparecía en el segundo lugar de la lista de elegibles y contó con el aval de 13 miembros de la corporación, mientras que dos estuvieron ausentes durante las sesiones extraordinarias convocadas por el mandatario local, Emiro Cañizares Plata.

A su llegada, anunció que continuará con la defensa de los derechos humanos de los desplazados de la región del Catatumbo, así como con el seguimiento a los esquemas de salud, educación y protección de la población civil.

Esta es su primera experiencia en el sector público, ya que se ha desempeñado en el ámbito privado como litigante.

Lea además: ¿Va por la Alcaldía? Renuncia del personero de Ocaña abriría camino a aspiración política

Permanecerá en el cargo hasta el 28 de febrero de 2028 para completar el periodo de su antecesor y, de acuerdo con las disposiciones legales, podrá aspirar a la reelección.

