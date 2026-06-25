Abogado asume como nuevo personero de Ocaña

Panorama complejo
El nuevo personero de Ocaña enfrenta un panorama complejo y asegura que no será inferior a sus compromisos para contribuir a la solución de los distintos problemas sociales.
“La violencia generada en la zona del Catatumbo repercute directamente en Ocaña, donde se refleja el impacto de la alteración del orden público. Haremos frente a esa situación mediante estrategias encaminadas a garantizar la tranquilidad de los habitantes”, señaló el funcionario.
Asimismo, resaltó que las puertas de la Personería estarán abiertas para escuchar las inquietudes de la ciudadanía, verificar los casos y brindar acompañamiento en la búsqueda de soluciones. “Vamos a fortalecer los lazos con la comunidad. Siempre encontrarán una mano amiga para el cumplimiento del deber, velando por el bienestar de la gente y promoviendo la reconciliación de los pueblos”, reiteró.
Después de cinco años al frente de la Personería, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano adelanta el empalme de la dependencia y recalca la importancia de mantener la defensa de los derechos humanos como eje fundamental de la gestión.
“Mi ciclo culmina, pero el compromiso con la región continúa desde otros escenarios, defendiendo a Ocaña”, manifestó.
Lea además: Alcaldes del Catatumbo encienden las alarmas por aumento de hostilidades
Confesó que los momentos más difíciles de su gestión ocurrieron durante la crisis humanitaria, cuando fue objeto de señalamientos por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, y del ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes lo acusaron de respaldar a grupos subversivos.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.