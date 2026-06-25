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Abogado asume como nuevo personero de Ocaña
A su llegada anuncia continuar con la defensa de los derechos humanos.
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jsarabia
El nuevo personero del municipio de Ocaña promete trabajar por la defensa de los derechos humanos.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 25 de Junio de 2026

El abogado Andrés Fauricio Torrado Amaya, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, asume, a sus 30 años, las riendas de la Personería Municipal de Ocaña en reemplazo de su homólogo, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, quien presentó carta de renuncia irrevocable.

El profesional del derecho aparecía en el segundo lugar de la lista de elegibles y contó con el aval de 13 miembros de la corporación, mientras que dos estuvieron ausentes durante las sesiones extraordinarias convocadas por el mandatario local, Emiro Cañizares Plata.

A su llegada, anunció que continuará con la defensa de los derechos humanos de los desplazados de la región del Catatumbo, así como con el seguimiento a los esquemas de salud, educación y protección de la población civil.

Esta es su primera experiencia en el sector público, ya que se ha desempeñado en el ámbito privado como litigante.

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Permanecerá en el cargo hasta el 28 de febrero de 2028 para completar el periodo de su antecesor y, de acuerdo con las disposiciones legales, podrá aspirar a la reelección.
 

El nuevo personero del municipio de Ocaña promete trabajar por la defensa de los derechos humanos.

Las etapas de la escogencia

El presidente del Concejo, Deivy Alberto Arias Quintero, tomó juramento al nuevo personero y recalcó la importancia del cumplimiento de la misión encomendada en defensa de los derechos humanos. La designación es producto de los resultados arrojados por el concurso de méritos convocado por el Concejo Municipal, con el apoyo de la Corporación Universitaria de la Costa.

Tras superar la prueba escrita de conocimientos, la valoración de antecedentes y la entrevista final ante el Concejo, Torrado Amaya ocupó el segundo lugar en la lista de elegibles.

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Ante la renuncia irrevocable presentada el 28 de mayo por Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, los concejales acudieron al listado para suplir la vacante. El periodo institucional de los personeros es de cuatro años. De ese lapso ya han transcurrido 25 meses, por lo que estará al frente de la entidad durante los 18 meses restantes, hasta el último día de febrero de 2028.
 

El nuevo personero del municipio de Ocaña promete trabajar por la defensa de los derechos humanos.

Panorama complejo 

El nuevo personero de Ocaña enfrenta un panorama complejo y asegura que no será inferior a sus compromisos para contribuir a la solución de los distintos problemas sociales.

“La violencia generada en la zona del Catatumbo repercute directamente en Ocaña, donde se refleja el impacto de la alteración del orden público. Haremos frente a esa situación mediante estrategias encaminadas a garantizar la tranquilidad de los habitantes”, señaló el funcionario.

Asimismo, resaltó que las puertas de la Personería estarán abiertas para escuchar las inquietudes de la ciudadanía, verificar los casos y brindar acompañamiento en la búsqueda de soluciones. “Vamos a fortalecer los lazos con la comunidad. Siempre encontrarán una mano amiga para el cumplimiento del deber, velando por el bienestar de la gente y promoviendo la reconciliación de los pueblos”, reiteró.

Después de cinco años al frente de la Personería, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano adelanta el empalme de la dependencia y recalca la importancia de mantener la defensa de los derechos humanos como eje fundamental de la gestión.

Mi ciclo culmina, pero el compromiso con la región continúa desde otros escenarios, defendiendo a Ocaña”, manifestó.

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Confesó que los momentos más difíciles de su gestión ocurrieron durante la crisis humanitaria, cuando fue objeto de señalamientos por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, y del ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes lo acusaron de respaldar a grupos subversivos.

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