La taza de café que Petro le deja servida a De la Espriella

Los recursos que aportan los productores de café para el impulso de su sector, es decir, 6 centavos de dólar por cada libra exportada, seguirán siendo administrados por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), por lo menos, en los próximos cinco meses.

Hay tranquilidad en los caficultores de Norte de Santander y del país, tras la prórroga dada al contrato de administración del Fondo Nacional del Café (FoNC) de parte del gobierno saliente de Gustavo Petro, mientras se inician las conversaciones con el de Abelardo de la Espriella, que se instalará el 7 de agosto, para la firma de un nuevo convenio.

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La larga reunión que tuvo, este martes, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, con los ministro de Hacienda y de Agricultura, Germán Ávila y Martha Carvajaino, concluyó en una decisión que permitirá a la FNC continuar con sus políticas de desarrollo del grano.

Las carteras ministeriales informaron en conjunto que, en el proceso de negociación, se han considerado asuntos importantes, como la autonomía presupuestal del fondo, la participación de los comités departamentales de cafeteros, el fortalecimiento de las garantías de compra y de otros servicios para los productores y mecanismos para mejorar la gobernanza y la representatividad del sector.

“Una vez venza el plazo de la prórroga, el próximo gobierno deberá suscribir un nuevo acuerdo en beneficio de las familias productoras y de la sostenibilidad de la caficultura colombiana”, indicaron los ministros.

Mientras que Germán Bahamón destacó que “la institucionalidad se fortalece cuando prevalecen el respeto, el diálogo y la búsqueda de acuerdos”. “Ese también es un mensaje de confianza para Colombia y para las 550.000 familias cafeteras”, agregó el gerente general de la FNC.

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Impulso a la caficultura regional

El director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros, Ricardo Mendoza, expresó que la extensión del contrato beneficia también a las 17.620 familias productoras de Norte de Santander, porque el FoNC es un dinamizador de la economía colombiana y promueve el desarrollo socioeconómico en torno al grano.

“Eso da un parte de tranquilidad, en el entendido de que no haya traumatismos para continuar poniendo a disposición por parte de la federación esos servicios institucionales de suma importancia para el sector: garantía de compra, Servicio de Extensión Rural, promoción y publicidad del café colombiano y la investigación científica”, añadió Mendoza.

El líder gremial dijo que esperan que el nuevo contrato contemple un plazo de 10 años, como se hizo con el actual, el cual se firmó en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, en 2016.

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“Esperamos que, dentro de esa negociación que se haga con el nuevo gobierno, se mantengan aspectos que fortalezcan la administración del fondo y que permitan ese relacionamiento que debe existir entre la federación y el gobierno de turno, para impulsar el sector cafetero y trazar la política cafetera pública con una articulación adecuada”, enfatizó Ricardo Mendoza.

El director ejecutivo del Comité Departamental indicó que este y los otros 14 comités del país intervienen en las distintas instancias de Fedecafé, por lo que las organizaciones regionales tienen voz para sugerir y pedir acciones en pro de las familias productoras, gracias a los recursos del FoNC.

“Somos una organización que sus bases la conforman caficultores que están metidos de lleno en el campo; eso lo vemos en las elecciones cafeteras, como las que vamos a tener este año, en el departamento serán el 6 de septiembre. Ellos llegan a instancias como comités municipales, que son 20 en Norte de Santander; y a los 15 departamentales y al Comité Directivo Nacional”, aseguró Mendoza.

El dato

Faltaban pocos días para que venciera el plazo inicialmente previsto del contrato de administración del FoNC, previsto para el 7 de julio. Las riendas del fondo las lleva la federación desde su creación, en 1940.

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