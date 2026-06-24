La prima laboral, oportunidad para ahorrar y aliviar las obligaciones financieras

La prima de mitad de año está impulsando una mayor cultura de ahorro entre los colombianos. Así lo evidenció un estudio de Fincomercio, el cual reportó un incremento cercano a $1.000 millones en sus productos de ahorro programado durante esta temporada, frente al comportamiento registrado en un mes promedio del año.

El resultado sugiere que una parte importante de los trabajadores está aprovechando este ingreso adicional para fortalecer sus finanzas personales, en un contexto en el que la planeación financiera y la reducción de la incertidumbre económica han cobrado mayor relevancia para los hogares.

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“Estamos observando que cada vez más asociados ven la prima como una oportunidad para construir patrimonio, cumplir metas financieras y prepararse para futuras necesidades, más allá de destinarla exclusivamente al consumo”, señaló el director de la Red Nacional y Captación Comercial de Fincomercio, Mauricio García.

De la misma forma cooperativa también identificó cuáles son las regiones donde se concentra el mayor volumen de recursos en planes de ahorro programado. De acuerdo con sus registros, Bogotá encabeza el listado, seguida por Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Meta, departamentos que presentan los mayores saldos acumulados en este tipo de productos.

“Estos resultados reflejan una evolución en los hábitos financieros de los colombianos, quienes están incorporando con mayor frecuencia mecanismos de ahorro para alcanzar objetivos específicos, crear fondos de emergencia o mejorar su estabilidad económica de largo plazo” señaló García.

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Prima: entre el ahorro y la reducción de deudas

De acuerdo a Fincomercio, no existe una fórmula única, ya que depende de la situación financiera de cada persona. Sin embargo, una recomendación práctica es destinar al menos el 50% de la prima a fortalecer la salud financiera.

Por ejemplo, si una persona tiene deudas con tasas altas, podría destinar entre un 30% y un 50% al pago anticipado de esas obligaciones. Si cuenta con una situación financiera más estable, podría asignar entre un 20% y un 30% al ahorro y otro porcentaje a productos de inversión que le permitan hacer crecer su patrimonio.

“Lo más importante es que la prima no se consuma completamente en gastos de corto plazo, sino que contribuya a mejorar la estabilidad financiera futura”, agregó García.

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Para ello, el experto recomienda cinco pasos a tener en cuenta:

Realice un diagnóstico financiero. Antes de gastar la prima, revise sus ingresos, deudas y gastos. Tener claridad sobre sus finanzas le permitirá tomar decisiones más acertadas y evitar compras impulsivas. Priorice el pago de deudas costosas. Si tiene obligaciones con tasas de interés elevadas, como tarjetas de crédito o créditos rotativos, destinar parte de la prima a pagarlas puede aliviar sus finanzas y reducir gastos futuros. Fortalezca su fondo de emergencias. La prima puede ser una oportunidad para crear o aumentar un ahorro destinado a imprevistos, lo que brinda mayor tranquilidad financiera ante situaciones inesperadas. Ahorre con un propósito claro. Establecer objetivos concretos, como educación, vivienda, viajes o proyectos familiares, ayuda a mantener el hábito del ahorro y aprovechar mejor este ingreso extraordinario.

“El ahorro está ganando espacio dentro de las prioridades financieras de los trabajadores colombianos, convirtiendo la prima de mitad de año en una herramienta para fortalecer el bienestar económico y la planificación de largo plazo”, finalizó García.

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