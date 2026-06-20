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Más de 161.000 dueños de vehículos enfrentarán embargos por deudas de impuesto
La Secretaría de Hacienda intensificó el cobro coactivo contra contribuyentes morosos de las vigencias 2024 y años anteriores, mientras proyecta el ingreso de más de 51.000 nuevos expedientes.
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petare
Impuesto de vehículos. / Foto: cortesía
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Sábado, 20 de Junio de 2026

Las autoridades de Norte de Santander intensificaron las acciones de cobro coactivo contra contribuyentes morosos del pago del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia 2024 y años anteriores, como parte de la estrategia de fortalecimiento fiscal y recuperación de cartera.

La Gobernación, a través de la Secretaría de Hacienda, registra 123.357 órdenes de embargo sobre saldos en cuentas bancarias de dueños de vehículos nacionales con obligaciones pendientes. 

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Asimismo, para vehículos extranjeros, la administración departamental adelanta otras 38.534 órdenes, como parte de las medidas cautelares orientadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El secretario de Hacienda de Norte de Santander, Sergio Entrena, afirmó que el pago oportuno del impuesto vehicular es fundamental para el desarrollo del departamento

“Estos recursos nos permiten seguir fortaleciendo sectores clave como la seguridad, la salud, la educación y el deporte para todos los nortesantandereanos. Invitamos a los contribuyentes a normalizar su situación y evitar procesos de embargo que pueden afectar directamente sus cuentas bancarias”, aseguró Entrena.

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El funcionario precisó que el incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a procesos de cobro coactivo, embargos de cuentas bancarias y otras medidas legales contempladas en el Estatuto Tributario.

Proyección para 2026 

La entidad también informó que la vigencia fiscal 2025 se encuentra en la etapa de determinación oficial, por lo que aún no ha sido trasladada a la fase de cobro coactivo. 

No obstante, una vez culminen los procesos administrativos correspondientes, se proyecta que durante este año ingresen al sistema 51.266 expedientes activos, los cuales podrían derivar en futuros procesos de embargo en el departamento.

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La Gobernación reiteró su invitación a los propietarios de vehículos a consultar su estado de cuenta, acogerse a acuerdos de pago y evitar mayores costos derivados de intereses, sanciones y medidas cautelares.

Para mayor información sobre el estado de cuenta, la liquidación y las alternativas de pago, los contribuyentes pueden ingresar a la plataforma oficial de impuesto vehicular, donde podrán consultar su obligación tributaria y evitar procesos de embargo. 

La secretario Sergio Entrena instó a los ciudadanos una vez más a no dejar vencer los plazos y a ponerse al día para evitar afectaciones económicas y jurídicas.

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