Transformación en Venezuela abre oportunidades al sector inmobiliario de Cúcuta

Los cambios políticos y económicos que se están dando en Venezuela desde el pasado 3 de enero, cuando EE. UU. intervino y capturó a Nicolás Maduro, generarán un dinamismo en esta frontera que beneficiaría al sector inmobiliario.

La Junta Directiva de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) sesionó en Cúcuta para conocer cómo marcha Norte de Santander y concluyó que la transformación económica en el vecino país no solo estimulará el mercado inmobiliario en materia de vivienda, también en industrial.

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El presidente ejecutivo de Fedelonjas, Mario Andrés Ramírez, dijo que se están dando nuevas adecuaciones de los modelos, teniendo en cuenta la proyección del comercio binacional y la posibilidad de que nuevas empresas se instalen esta zona o que las que existen amplíen su infraestructura física para sus operaciones.

“Van a tener la necesidad de hospedarse aquí, de rentar inmuebles para centros de acopio y logísticos y se va a incrementar, seguramente, la disponibilidad de locales, oficinas y consultorios”, afirmó Ramírez.

El presidente de las juntas directivas de la Lonja regional y de Fedelonjas, Julián Colmenares Rey, destacó que Cúcuta debe estar lista para atender la demanda que se pueda generar.

“Hemos visto la llegada de empresas venezolanas en los últimos años, que se han establecido en Cúcuta, como Farmatodo, lo que es muy importante para nosotros. Creo que esa dinámica va a continuar”, apuntó.

Camilo Herrera, María Fernanda González, Yulieth Parra, Mario Soto, Julián Colmenares, Martha Arboleda, Camilo Bermúdez y Mario Andrés Ramírez.

Cambia la forma de tener vivienda

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2025 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 36,8% de las familias de esta zona de frontera vive en arriendo o subarriendo. A nivel nacional, esos hogares subieron a 40,8%.

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Esta realidad, según Mario Andrés Ramírez, evidencia que la forma de tener vivienda cambió, lo cual comenzó a ocurrir desde 2018. Añadió que cada vez menos hogares adquieren un apartamento o casa propia por factores macroeconómicos, como las altas tasas de interés y la inflación; y por los cambios demográficos.

El presidente ejecutivo de Fedelonjas manifestó que crecen los hogares que se conforman de manera diferente, en comparación a hace una década. Por ejemplo, los unipersonales han crecido a 20,2%, al igual que los hogares monoparentales, a 24,3%, en el país.

“Estamos hablando de más de 7 millones de hogares que viven en arriendo a nivel nacional y esto también incide en modelos de desarrollo inmobiliario como coliving, multifamily y senior living, que, en Colombia, son incipientes aún, pero que son el futuro del sector”, apuntó.

Un análisis de Ciencuadras.com reveló que la demanda de alquiler se ha consolidado como el motor del sector, mientras que la compra de vivienda nueva, pese a ser resiliente en estratos altos, lucha por mantener el ritmo de años anteriores.

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“El incremento sostenido en los cánones ha transformado al arriendo en una alternativa altamente atractiva para inversionistas que buscan renta ﬁja en activos reales, especialmente cuando la oferta de venta es escasa. El alza en tasas de interés está reconﬁgurando el mercado, convirtiendo al arrendamiento en la opción preferida y en un refugio de alta rentabilidad”, explicó el gerente de la inmobiliaria, Mauricio Torres.

Mario Andrés Ramírez también consideró que, evidentemente, una gran parte de los inmuebles comprados se pone en renta, porque la inversión en propiedad raíz es segura y con una alta valorización. “¿Qué estamos viendo también? Que los estratos socioeconómicos que más viven en arriendo son 1, 2 y 3 y a su vez son los que derivan un ingreso del alquiler de un inmueble”.

Impulso a la vivienda

Julián Colmenares Rey expresó que en sus 32 afiliados en Norte de Santander y el sector inmobiliario en general hay muchas expectativas por lo que pueda pasar en los próximos meses.

“Tenemos que apostarle a nuevos proyectos de vivienda que impulsen esa oferta para el arrendamiento y la compra. También se requiere que el nuevo gobierno –que ese elegirá este domingo en Colombia- se interese por incentivar políticas de subsidios que apalanquen esa inversión inmobiliaria”, añadió Colmenares.

El directivo de Fedelonjas reconoció que la vivienda usada ha generado oportunidades para un sector de la población que ha buscado , con el fin de cumplir su sueño de tener vivienda.

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