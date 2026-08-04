La cucuteña Majo Robayo sumó experiencia en los campeonatos mundiales de Under Armour y US Kids

Con diferentes aprendizajes y experiencia ganada, la golfista cucuteña Mariajosé Robayo Tristancho cumplió con su participación, durante las últimas dos semanas, en los torneos internacionales World Championship 2026 de Under Armour y el World Championship 2026 de US Kids.

La deportista, de 9 años, afrontó estos dos torneos como grandes retos de su año, luego de coronarse campeona de la temporada primavera del The Junior Tour de Under Armour, región Sarasota, a inicios de junio.

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En los campeonatos celebrados en Orlando (Florida) y Pinehurst (North Carolina), la golfista radicada en Estados Unidos pudo encontrarse con participantes de diferentes partes del mundo, medirse en campos de mayor distancia y afrontar retos de carácter mental.

“Estamos contentos con el proceso que está haciendo Majo en ese objetivo de alcanzar niveles profesionales a los 14 años. Jugó los dos torneos con mucha propiedad, gestionó los nervios y se mostró concentrada. Cumplimos con la meta que era aumentar los puestos”, comentó Josué Robayo, padre de Mariajosé.

En el campeonato de Under Armour, jugando a 18 hoyos, alcanzó la segunda ronda en ambos días con un total de 164 golpes en una categoría ganada por la local Perri Harris.

Por su parte, en el US Kids, de 9 hoyos, terminó en la casilla 53 con 120 golpes, 19 más que la ganadora Leyou Zhang, de Canadá. En su presentación del año pasado, en categoría 8 años, Majo culminó en la casilla 82 (140 golpes).

En su calendario 2026, la nortesantandereana jugará la Copa Suncoast, el PGA National Invitational (Florida) y la temporada de otoño del US Kids Florida.

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