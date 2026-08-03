Camila Osorio venció a Stefanini y se instaló en la segunda ronda del WTA 1000 de Canadá

En este certamen, la jugadora colombiana registró, el año pasado, un triunfo ante la estadounidense Bernarda Pera y una caída con la ucraniana Dayana Yastremka.
En la segunda ronda del evento canadiense, Camila tendrá que medirse con la rusa Ekaterina Aleksandrova (19) en un enfrentamiento programado para el jueves 6 de agosto.
Contra Aleksandrova, Osorio registra un pleno de victorias en los tres antecedentes que tienen con choques en todas las superficies: Wimbledon (2021), Guadalajara (2022) y Roland Garros (2026).
La rusa no disputó la primera ronda, puesto que por ranquin (19) fue instalada directamente en la fase dos.
Camila Osorio, entrenada por el francés Romain Deridder, busca consolidarse en la recta final de la temporada 2026 donde aún le queda un Grand Slam por disputar (US Open). En el año tiene como mejor registro el título alcanzado en el WTA 125 de Manila y después de ello trastabilló en otros certámenes.
Omitiendo el WTA 1000 de Canadá, la cafetera disputó 17 torneos: Auckland (1R), Hobart (1R), Abierto de Australia (1R), Manila (campeona), Doha (octavos de final), Mérida (2R), Indian Wells (3R), Miami (2R), Bogotá (2R), Madrid (2R), Roma (qualy), Parma (semifinales), Rabat (cuartos de final), Roland Garros (3R), Eastburne (qualy), Wimbledon (2R) y Memphis (2). En total jugó 40 partidos con un saldo de 24 victorias y 16 caídas.
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