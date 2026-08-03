Camila Osorio venció a Stefanini y se instaló en la segunda ronda del WTA 1000 de Canadá

Tal como ocurrió en la temporada 2025, la cucuteña Camila Osorio (56) superó la primera ronda del WTA 1000 de Canadá luego de resolver un compromiso nada fácil ante la italiana Lucrezia Stefanini (144), con parciales de 7-6 (4) y 6-4.

En Toronto, sobre superficie dura, la tenista representante de Colombia pudo celebrar luego de 1:43 minutos de partido en un choque donde en el primer set alcanzó a estar abajo 6-5 y forzó el tie-break para finalmente llevárselo con un 7-4.

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En el segundo, contra la rival proveniente del cuadro clasificatorio, la nortesantandereana pudo enlazar cuatro games después de ir 3-2 perdiendo para sentenciar su victoria.

La deportista de 24 años, si bien no fue fuerte en su servicio (4/10), tuvo la capacidad de reponerse y quebrar a la europea en ocho oportunidades.