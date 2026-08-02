Colombia se coronó campeón Centroamericano y del Caribe por equipos en gimnasia artística

Con el pie derecho comenzó la gimnasia artística colombiana masculina este domingo en los XXV Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.

La delegación cafetera integrada por los nortesantandereanos Ángel Barajas, Camilo Vera, Yan Dairo Zabala, Jorman Álvarez, Jorman Álvarez y el antioqueño Thomas Mejía se coronaron campeones por equipos de las justas del Caribe.

Fue uno de los primeros objetivos trazados por el equipo colombiano en cabeza de los entrenadores Jossimar Calvo y Jairo Ruiz Casas, a la espera de los resultados de la general individual y la clasificación a las finales por aparatos.

En la presentación en los seis aparatos, Colombia alcanzó un puntaje de 239,350 para colgarse la presea dorada la primera en la modalidad masculina.

En las notas parciales, en suelo obtuvo 39,350, en arzones 37,750, en anillas 37,900, en salto al caballete 41,200, en barras paralelas 42,200 y en barra fija 40,100.

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La medalla de plata que en manos de México, quien obtuvo una calificación de 228,500, donde sus puntuaciones fueron; piso, 37,650, arzones 37,950, anillas 36,750, salto al caballete 40,150, paralelas 38,200 y barra fija 38,050.

El bronce lo obtuvo el equipo de Venezuela, con un acumulado de 127,100. El cuarto lugar fue para Jamaica con 107,900.

Este resultado le permitió mejorar lo hecho en los Juegos de El Salvador 2023, donde fue tercera, por detrás de México que se llevó el oro y Cuba la medalla de plata.

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