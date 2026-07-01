Lucía Mantilla y María Jimena Mendoza se colgaron las preseas de plata y bronce en los Centroamericanos y del Caribe 2026

Colombia continúa ondeando su bandera en lo más alto de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional se mantiene en el segundo lugar del medallero general, solo por detrás de México, que se ha mostrado inalcanzable durante la primera semana de competencias.

Antes del inicio de las pruebas de gimnasia artística, la gimnasia rítmica le entregó al país sus primeras medallas. En ese logro fueron protagonistas las cucuteñas Adriana Lucía Mantilla y María Jimena Mendoza Perutti, quienes aportaron a la conquista de dos medallas de plata, en las pruebas de tres aros y dos mazas y cinco pelotas, además del bronce en la clasificación general por equipos.

En esta última prueba, Colombia sumó 212,450 puntos, ubicándose en el tercer lugar, por detrás de México, campeón con 248,450, y Venezuela, que obtuvo la plata con 216,800.

En la prueba de cinco pelotas, el conjunto colombiano estuvo integrado por las nortesantandereanas Adriana Lucía Mantilla y María Jimena Mendoza, junto con Natalia Jiménez, Ashlee Mariana Zocadegui y Kizzy de los Ángeles Rivas. El equipo obtuvo la medalla de plata con una calificación de 20,150 puntos.

Las colombianas recibieron una nota de 5.550 en ejecución, 5.300 en aplicación de dificultad, 3.250 en cuerpo de dificultad y 6.050 en el componente artístico.

México se quedó con la medalla de oro al alcanzar 26,150 puntos, mientras que Cuba ocupó el tercer lugar.

En la prueba de tres aros y dos mazas, Colombia volvió a quedarse con la plata al obtener 22,850 puntos. Sus parciales fueron de 5.950 en ejecución, 6.100 en aplicación de dificultad, 4.700 en cuerpo de dificultad y 6.150 en el apartado artístico.

Nuevamente, México conquistó el oro con 24,150 puntos, mientras que Cuba obtuvo la medalla de bronce con 19,350.

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Gran trabajo

Adriana Lucía Mantilla y María Jimena Mendoza expresaron su satisfacción por el trabajo realizado en equipo y por las tres medallas que ya hacen parte de su historia deportiva.

Para Lucía, estos fueron sus segundos Juegos Centroamericanos, luego de permanecer un año alejada de las competencias por una lesión. Su regreso no pudo ser mejor.

"Estos fueron mis segundos Juegos Centroamericanos. Fue una experiencia que quedará en nuestra historia. Cumplimos el objetivo que nos habíamos trazado y, gracias a Dios, logramos las dos medallas de plata y el bronce por equipos. La verdad, estamos demasiado contentas por estos resultados", afirmó la deportista, quien regresó al país en la madrugada de ayer.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, la cucuteña había obtenido una medalla de plata en cinco aros y un bronce por equipos.

Mantilla reconoció que el principal rival era México, una de las potencias mundiales de esta disciplina.

"México actualmente está entre los ocho mejores equipos del mundo. El otro rival fuerte era Venezuela, con quien disputábamos ese segundo lugar. Fue una competencia muy exigente, que demandó mucha fortaleza mental, pero afortunadamente las cosas salieron como las habíamos planeado", manifestó.

La gimnasta dedicó estas medallas a sí misma, como recompensa por el difícil proceso de recuperación que afrontó. "Este es un justo premio a la resistencia de un año sin competir por una lesión. Llegué a pensar que no iba a poder regresar y volver a ser esa deportista talentosa y apasionada por este deporte", expresó.

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A diferencia de Lucía, María Jimena Mendoza disputó sus primeros Juegos Centroamericanos y calificó la experiencia como inolvidable.

"Son mis primeros Juegos Centroamericanos y fue una experiencia muy bonita. Estoy muy feliz por haber conseguido dos medallas de plata y una de bronce", comentó desde Sogamoso, tras su regreso desde República Dominicana.

Mendoza aseguró que el objetivo principal era pelear por el podio en las pruebas de conjunto.

"Iba muy emocionada y siempre esperando lo mejor. Uno nunca sabe qué puede pasar durante la competencia, pero gracias a Dios logramos el objetivo de subir al podio".

Sobre las pruebas disputadas, explicó que cada una presenta un alto grado de dificultad.

"Son competencias complejas y diferentes por los elementos con los que se trabaja, por lo que hay que mantener una concentración permanente".

Finalmente, destacó el compañerismo que caracterizó al equipo colombiano.

"La experiencia fue muy bonita. Trabajamos muy bien en equipo, nos apoyamos mucho entre todas y eso fue lo mejor de esta competencia", concluyó.

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