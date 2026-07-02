Buena pesca de medallas: Norte de Santander se destacó en el Nacional de Aguas Abiertas de Santa Marta

Del 24 al 27 de julio se cumplió en Santa Marta la II Parada Nacional Interligas e Interclubes de Aguas Abiertas, con la participación de 21 clubes pertenecientes a 10 ligas de todo el país. En la competencia, los nadadores de Norte de Santander fueron grandes protagonistas.

En la clasificación general por clubes, el Club Deportivo CRP, del Valle del Cauca, se coronó campeón con 541 puntos.

El segundo lugar fue para Vida en el Agua, de Cúcuta, con un total de 477 puntos. Además, Norte de Santander ocupó el tercer puesto en la clasificación por ligas. El cuarto y quinto lugar fueron para los clubes locales Poseidón y Aquatic.

La delegación nortesantandereana estuvo integrada por 28 deportistas, quienes conquistaron nueve medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce, para un total de 14 preseas en diferentes categorías.

Los medallistas de oro fueron Damián Ortiz, Julián Felipe Sarmiento (2), Manuel Sarmiento, Laura Cáceres, Emiliano Díaz, Diego Rodríguez, Cecilia Monroy y Martha Isabel Pinto.

La única medalla de plata fue obtenida por Juan Andrés Mantilla, mientras que las preseas de bronce quedaron en manos de Julián Felipe Sarmiento, Jhon Santiago Herrera, Michael Cristancho y Victoria Torres.

También se destacaron, aunque no alcanzaron el podio, Isabella Martín, quien fue cuarta en la categoría de 12 años; Juan David Lozano (11 años) y Verónica Chicaiza (12 años), quienes ocuparon el quinto lugar en sus respectivas categorías. Por su parte, Santiago Rotsen (12 años) y Salomé Camacho (13 años) finalizaron sextos, mientras que Gabriel Vargas (12 años) terminó octavo.

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Esperanzas mundialistas

Para la Liga de Norte de Santander y el club Vida en el Agua, estos resultados son altamente significativos, pues consolidan al departamento como uno de los referentes nacionales de esta modalidad en los últimos años, según destacó la entrenadora Yeimy Sored Pinto.

"La modalidad de aguas abiertas es una disciplina que continúa en un proceso de desarrollo y crecimiento, no solo a nivel departamental, sino también en todo el país", expresó la entrenadora.

Asimismo, recalcó que "ya son cuatro años consecutivos en el podio como liga, lo que representa un excelente punto de partida para la participación en los Juegos Nacionales de 2027, que se disputarán en Sucre y Montería, donde esta modalidad volverá a formar parte del programa oficial".

Pinto indicó que continúan trabajando y preparándose a través de este tipo de campeonatos con el objetivo de luchar por el oro en las justas nacionales.

"En este Nacional competimos con 28 deportistas, de los cuales el 50 % pertenece a la categoría infantil. Ellos representan nuestra generación de relevo. No solo estamos formando campeones para el proceso de los Juegos Nacionales de 2027, sino también un semillero con miras a los Juegos Nacionales Junior de 2028, que igualmente se realizarán en esta zona del país. Es decir, ya estamos proyectados para los próximos seis años", afirmó Yeimy Pinto.

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Otro de los aspectos que resaltó la entrenadora de Vida en el Agua fue el excelente momento deportivo de Julián Felipe Sarmiento, quien obtuvo tres medallas (dos de oro y una de bronce) y, además, ratificó las marcas exigidas para competir en el Campeonato Mundial Junior de Aguas Abiertas, que se disputará en septiembre en Santa Fe, Argentina.

"También esperábamos que Julián Sarmiento ratificara su clasificación al Mundial Junior en Argentina, y lo consiguió. Esta temporada viene realizando un excelente proceso. Comenzó el año con la Selección Colombia en la Copa Pacífico y luego participó en el Campeonato Panamericano, donde obtuvo importantes medallas", destacó Pinto.

Finalmente, la entrenadora señaló que están a la espera de los criterios técnicos que definirá la FECNA, ya que podrían habilitarse dos cupos adicionales para el Mundial: uno para Damián Ortiz, de 16 años, en la prueba de 7,5 kilómetros, y otro para Ángel Castellanos, en la categoría de 14-15 años. No obstante, aclaró que la decisión final dependerá de la Federación.

Los medallistas

Oros:

Categoría 12 años, 2.5K, Laura Ximena Cáceres (oro) .

Categoría 13 años, 2.5K, Emiliano Díaz Carreño (oro).

Categoría 16-17 años, JB, Damián José Ortiz, 7.5K (oro)

Categoría 14-15 años JA, Julián Felipe Sarmiento, 5K y 10K Open (oro).

Categoría 11 años, Manuel José Sarmiento 1.250m (oro).

Categoría 35-44 años máster, Martha Pinto, 2.5K (oro) .

Categoría máster 45-55 años, Diego Felipe Rodríguez, 2.5K (oro).

Categoría máster 45-55 años, Cecilia Monroy, 2.5K (oro).

Plata:

Categoría 10 años, Juan Andrés Mantilla, 1.250m (plata).

Bronce:

Categoría 14-15 años JA, Julián Felipe Sarmiento 5K (bronce)

Categoría 11 años, Michael Damir Cristancho, 1.250m (bronce)

Categoría 11 años, Victoria Torres, 1.250m (bronce)

Categoría 10 años, Jhon Santiago Hernández 1.250m (bronce)

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