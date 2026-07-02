Cumplí uno de los sueños más importantes para mí, ser campeona mundial de BMX: Camila de la Hoz

El ciclismo nortesantandereano despertó ayer con una gran sonrisa al conocer que la bicicrosista Camila De La Hoz Mora, de 12 años, se coronó campeona mundial de BMX Racing en el certamen que se disputa en Brisbane, Australia.

De La Hoz Mora escribió un capítulo histórico para el deporte regional al convertirse en la primera deportista de Norte de Santander en conquistar un título mundial de esta magnitud en esta modalidad.

Este fue el segundo logro que consiguió en Brisbane, luego de obtener el subtítulo mundial W2 en la categoría Crucero, resultado que le dio el impulso y la confianza para seguir luchando por el primer lugar.

Con este título supera lo realizado en 2025, cuando fue tercera en el Mundial de Copenhague (Dinamarca). En esta oportunidad llegó mejor preparada y con la convicción de convertirse en la número uno del mundo en su categoría.

“Hoy, cumplí uno de los sueños más importantes para mí; ser campeona mundial de BMX 2026. Las niñas contra las que competí eran muy fuertes”, dijo desde Australia la campeona.

De igual forma sostuvo que “Doy gracias a Dios, que me ha ayudado a llegar hasta donde estoy, a mis papás, mis entrenadores Carlos Plata, Jimmy Primera, a mi sicólogo Jonathan Bustamante, a todo mi equipo y a los patrocinadores que me han colaborado. Este título, reitero es algo que había esperado desde hace mucho tiempo”, aseveró Camila.

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La corredora colombo-venezolana sostuvo una intensa disputa con la neozelandesa Micah Wallace y la estadounidense Mía Reyna Falconi, rivales a las que ya había enfrentado en el National BMX Series de Estados Unidos.

Tras la primera manga, De La Hoz entendió que no podía volver a conceder ventajas. Desde la salida tomó la delantera y, pese al constante asedio de sus rivales, ninguna logró superar el ritmo de la colombiana.

En la línea de meta, Camila cruzó en el primer lugar con un tiempo de 43.113. La neozelandesa Micah Wallace fue segunda con 43.412, mientras que la estadounidense Mía Reyna Falconi terminó tercera con 43.651.

En la cuarta posición finalizó la australiana Harla Sinclair, mientras que el quinto lugar fue para la japonesa Chiza Koizumi.

Victoria con sacrificio

El título de Camila es el premio a su amor por el deporte, la disciplina y la perseverancia para salir adelante.

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Sin embargo, el inicio de la temporada no fue el mejor. En enero pasado, mientras entrenaba, sufrió un fuerte golpe en la cara y la cabeza que encendió las alarmas y puso en duda su participación durante buena parte del año.

Por fortuna, la recuperación fue favorable y la colombo-venezolana solo necesitó un mes de reposo. Después regresó con más ganas de triunfar y con un objetivo claro: convertirse en campeona del mundo.

Erika Mora, madre de Camila, quien la ha acompañado durante esta travesía hasta Australia, no ocultó su felicidad al ver cumplido el sueño de su hija.

“Este título de Camila representa muchos años de sacrificio, llenos de mucha fe, entrenamientos bajo el sol o la lluvia, viajes y momentos en los que, en ocasiones, tuvimos que elegir entre seguir adelante o desfallecer, a pesar de las dificultades”, afirmó.

Asimismo, agregó: “Como mamá he tenido que dejar muchas cosas personales para acompañar este sueño de Camila, pero verla hoy feliz, después de lograr su sueño de ser campeona mundial, hace que todo haya valido la pena”.

Mora destacó que una de las mayores virtudes de su hija ha sido la disciplina y la confianza en sí misma, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino.

Por su parte, su padre, Jorge De La Hoz, también expresó, a la distancia, la emoción que le produjo el título de su hija.

“Ha sido una experiencia muy bonita, de mucho sacrificio y de trabajo en equipo con la familia. La verdad no ha sido nada fácil, pero jamás hemos pensado en dejar de apoyarla. Siempre hemos estado ahí acompañándola para que luche por sus sueños, y esta meta era el gran objetivo de ella”, manifestó.

El padre de la deportista también agradeció el respaldo recibido.

“Debo dar un agradecimiento especial a la Gobernación de Norte de Santander, Indenorte, Comfanorte y la Liga Nortesantandereana de Ciclismo, que aportaron para asistir a este campeonato y hoy ven reflejado ese apoyo con estos resultados”.