El cucuteño Julián Sarmiento brilló con plata y bronce en el Panamericano de natación

En Ibagué se llevó a cabo, del 8 al 13 de julio, el Panam Aquatics Swimming Championships, certamen que reunió a delegaciones de 18 países del continente.

La delegación colombiana se coronó campeona del evento al sumar 85 medallas: 31 de oro, 35 de plata y 19 de bronce.

El segundo lugar fue para México, con 99 preseas (30 de oro, 36 de plata y 33 de bronce), mientras que Chile ocupó la tercera posición con 31 medallas: 18 de oro, seis de plata y siete de bronce.

En el campeonato, Norte de Santander aportó su cuota con el nadador Julián Felipe Sarmiento López, del club Vida en el Agua, quien cumplió una destacada actuación.

La joven promesa de la natación rojinegra conquistó dos medallas: una de plata y otra de bronce.

La presea de plata llegó en la prueba de los 1.500 metros estilo libre (categoría 13-15 años), con un tiempo de 16:54.56. El oro fue para el mexicano Diego Arturo López, quien registró 16:49.39, mientras que el bronce quedó en poder del guatemalteco Santiago Noriega, con 16:55.55.

En los 800 metros libres, el podio cambió de posiciones. El nortesantandereano obtuvo la medalla de bronce con un registro de 8:47.28. El oro fue para el guatemalteco Santiago Noriega, con 8:46.04, y la plata para el mexicano Diego Arturo López, con 8:46.25.

Para Julián Felipe, estas fueron sus segunda y tercera medallas en competencias internacionales con la Selección Colombia. En mayo pasado había conquistado el bronce en la Copa Pacífico, disputada en Ecuador, resultados que lo motivan a seguir creciendo en lo personal y deportivo.

Sarmiento hizo un balance de su participación y de la mejora en sus marcas personales. “Primero, la clasificación al Panamericano de Ibagué la conseguí en el Campeonato Nacional Interligas que se realizó en Cali. El criterio era alcanzar la marca mínima y ubicarse primero o segundo en el ranquin nacional”, explicó el medallista.

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Satisfecho

Sobre su desempeño en el campeonato, comentó que el primer día, en los 1.500 metros, “obtuve la medalla de plata en la categoría de 13 a 15 años. Al segundo día conseguí un décimo lugar en los 200 metros libres; el tercer día quedamos cuartos en el relevo 4x200, una prueba muy sufrida y emocionante. El cuarto día competí en los 400 metros libres y terminé cuarto. Finalmente, el último día, después de tanta lucha, logré el tercer lugar en los 800 metros libres. Ganar dos medallas en un Panamericano, que es una competencia tan difícil, fue algo muy bueno”.

Sobre el nivel de sus rivales, Julián explicó que las pruebas de fondo, como los 800 y 1.500 metros, se disputan bajo el sistema de contrarreloj.

“El mexicano competía en una serie, yo en otra y el guatemalteco en otra diferente. Entonces había que darlo todo en cada serie y esperar los resultados finales. Afortunadamente conseguimos un excelente segundo lugar”.

El deportista señaló que quedó muy satisfecho con los resultados, ya que el trabajo realizado durante la preparación se vio reflejado en la piscina.

“Hablando con mis entrenadores, concluimos que fue una prueba que nadé muy bien. Mantuve un ritmo parejo, se hizo lo que habíamos planificado y el resultado fue el esperado”, subrayó.

Historia de superación

Julián llegó a la natación de manera inesperada en 2018. Antes practicaba fútbol, más por recomendación médica que por vocación.

Cuenta que era un niño de complexión robusta y su familia lo inscribió en una escuela de fútbol para ayudarle a bajar de peso. Sin embargo, sufrió una lesión y debió realizar las terapias de recuperación en una piscina. Allí fue descubierto por la entrenadora Yeimy Sored Pinto, quien identificó sus condiciones para la natación. Desde entonces comenzó una carrera que hoy lo proyecta como una de las grandes promesas de este deporte en Norte de Santander y Colombia.

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El estudiante de noveno grado del Colegio Londres Bilingüe agradeció a las directivas de la institución por el respaldo que le han brindado para asistir a las diferentes competencias.

Su próximo reto será a finales de este mes, cuando dispute el Campeonato Nacional Interclubes de Aguas Abiertas, en Santa Marta, clasificatorio para el Mundial que se celebrará en Santa Fe, Argentina.

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