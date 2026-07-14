Juan Fernando Quintero respondió a las críticas por su fiesta tras el Mundial 2026

El volante Juan Fernando Quintero respondió a las críticas que le cayeron luego de su regreso al país tras hacer parte de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El jugador perteneciente a River Plate participó en una parranda vallenata privada en Medellín junto a familiares, amigos y artistas de renombre como Nelson Velásquez y Luis Miguel Fuentes.

Ingrese: Bellingham pone fin a la aventura vikinga e instala a Inglaterra en semifinales

Las imágenes del evento se viralizaron rápidamente, desatando críticas y señalamientos por parte de internautas y creadores de contenido, entre ellos, Sergio Jácome, quien cuestionó lo realizado por el mediocampista.

“Yo sé que hace más de un mes no veía a sus seres queridos, ¿pero era necesaria una fiesta 3 días después de ser eliminados del Mundial?”, mencionó a través de sus redes sociales el creador de contenido.

Ante la repercusión de este y demás señalamientos que indicaban que estaba “celebrando la mediocridad”, el futbolista antioqueño decidió responder de forma directa y tajante a través de un comentario en redes sociales. Quintero replicó textualmente a la crítica: “¿Y qué querés? ¿Te pido permiso para reunirme con mi familia y amigos? ¿A ver si te parece bien?”

Infórmese: María Superlano y Hannah Flórez, dos futuras estrellas cucuteñas que compiten en el Mundial Sub-17 de baloncesto

La respuesta del futbolista ha generado una división en la opinión pública, pues así como hay aficionados que respaldan el derecho de Quintero a disfrutar de sus vacaciones y de su vida privada tras el esfuerzo realizado en el torneo, otros como Jácome insisten en que los futbolistas deberían empatizar con el sentimiento de frustración de los seguidores que hicieron grandes sacrificios económicos para acompañarlos.

¿Seguirá Juan Fernando Quintero en la Selección Colombia?

El volante antioqueño hizo parte del combinado dirigido por Néstor Lorenzo que disputo Norteamérica 2026. En el equipo colombiano que llegó hasta los octavos de final, donde cayó por penales ante Suiza, “Juanfer” disputó un total de 117 minutos distribuidos en cuatro partidos, logrando registrar una asistencia.

En el último partido ante los suizos, Quintero ingresó en la segunda mitad para dinamizar el ataque. Durante la definición por penales, convirtió con éxito su cobro, aunque su esfuerzo fue insuficiente para evitar la eliminación de Colombia tras caer 4-3 en la tanda.

Lea: ¿Quién es Lise Klaveness? La dirigente del fútbol noruego que desafió a la FIFA, a Trump y a Israel

Tras ese encuentro, el volante dio unas declaraciones en la zona mixta que dieron a entender que se había despedido de la Selección. “Para los que se quedan, que sean conscientes de que a veces no alcanza y que tengan esa oportunidad de dejar a Colombia en el siguiente nivel”, expresó ante los medios.

A sus 33 años, Quintero tiene en su palmarés la participación con la tricolor en tres mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026) y estuvo cerca de ser el único colombiano en convertir en tres copas del mundo. Ahora su preocupación será definir su futuro, pues se rumora que estaría escuchando ofertas, sugiriendo esto una eventual salida de River Plate.

Con información de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion