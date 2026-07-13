Tras su gran actuación en el Mundial, Dávinson Sánchez está en el radar de diferentes equipos

El Mundial impulsó nuevamente su cotización
La actuación de Davinson en Estados Unidos, Canadá y México fortaleció su imagen en el fútbol internacional. Con 1,88 metros de estatura, el defensor fue uno de los pilares de la Selección Colombia y conformó una sólida dupla con Jhon Lucumí. Entre ambos ayudaron a que Camilo Vargas mantuviera su arco invicto en cuatro de los cinco partidos que disputó el equipo colombiano.
Aunque el penalti errado frente a Suiza marcó la eliminación del combinado nacional, su rendimiento durante el torneo fue ampliamente reconocido.
Incluso, durante varios partidos portó la cinta de capitán, consolidándose como uno de los líderes del grupo y perfilándose como uno de los principales referentes de la nueva generación de la Selección.
En los nueve partidos mundialistas que ha disputado en su carrera solo recibió una tarjeta amarilla, un dato que refleja su solidez defensiva.
Davinson Sánchez debutó con la Selección Colombia de mayores en 2016, cuando apenas tenía 20 años y José Néstor Pekerman era el entrenador nacional.
Desde entonces se ha mantenido como uno de los habituales convocados y acumula 84 partidos internacionales, además de cuatro goles con la camiseta tricolor.
Su regularidad lo ha convertido en uno de los defensores más importantes del país durante la última década y en un candidato natural para asumir definitivamente la capitanía del equipo.
Tras salir de Tottenham, muchos pensaban que su llegada al fútbol turco representaría un paso atrás. Sin embargo, ocurrió lo contrario. En Galatasaray encontró continuidad, confianza y estabilidad, factores que le permitieron recuperar su mejor nivel y convertirse en uno de los referentes del equipo.
Desde su llegada al club acumula cinco títulos: tres Superligas de Turquía, una Copa de Turquía y una Supercopa de Turquía. En total ha disputado 121 partidos con Galatasaray, de los cuales fue titular en 111.
Durante casi 10.000 minutos sobre el terreno de juego también aportó en ataque con 10 goles y cuatro asistencias, cifras destacadas para un defensor central.
Como prepara una nueva oferta
Aunque la primera propuesta fue rechazada, el interés del Como sigue siendo firme. Según versiones de la prensa italiana, el club estaría dispuesto a presentar una nueva oferta de 25 millones de euros más cinco millones en variables, una cifra que comenzaría a acercarse a las pretensiones económicas de Galatasaray.
De acuerdo con Transfermarkt, el equipo dirigido por Cesc Fábregas tendría actualmente más posibilidades de fichar al colombiano que el Inter de Milán.
Mientras tanto, medios turcos como Sabah también confirmaron que, pese a que inicialmente Galatasaray declaró intransferible al defensor ante el interés del Inter, el club sí estudia propuestas cercanas a las cifras que consideran justas por el jugador.
El Colombiano.
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