Tras su gran actuación en el Mundial, Dávinson Sánchez está en el radar de diferentes equipos

El gran Mundial 2026 que disputó Davinson Sánchez volvió a poner su nombre entre los más atractivos del mercado de fichajes europeo. Aunque Galatasaray insiste en que el defensor colombiano “no está en venta”, varios clubes de Italia e Inglaterra ya exploran la posibilidad de ficharlo para la temporada 2026-2027.

El central de 30 años fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Colombia durante la Copa del Mundo. Más allá del penalti que falló en la definición frente a Suiza en los octavos de final, fue el líder de la defensa del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y uno de los futbolistas más regulares del torneo.

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Inter, Como y Bournemouth siguen de cerca al colombiano

Italia es el país donde más fuerza ha tomado el nombre del defensor colombiano. Dos equipos de la Serie A aparecen como los principales interesados: Inter de Milán y Como. Sin embargo, es el club dirigido por Cesc Fábregas el que más ha avanzado en las conversaciones.

Según informó el periodista italiano Nicolo Schira, Como presentó inicialmente una oferta cercana a los 20 millones de euros, propuesta que fue rechazada por Galatasaray.

No obstante, las negociaciones siguen abiertas y el equipo italiano busca cerrar la operación por unos 25 millones de euros, ya que Davinson es una de las prioridades del entrenador español en este mercado de fichajes.

Además, desde Inglaterra también apareció un nuevo interesado. El portal turco Sporx aseguró que Bournemouth analiza incorporar al defensor colombiano. Sería un regreso a una liga que Davinson conoce bien, pues defendió la camiseta de Tottenham Hotspur entre 2017 y 2023, período en el que disputó 143 partidos en la Premier League.

Galatasaray mantiene una postura firme

Aunque los rumores aumentan, la posición oficial del club turco sigue siendo clara. Desde la dirigencia de Galatasaray aseguran que Davinson Sánchez no está en venta.

Sin embargo, esa postura podría cambiar si llega una oferta que se acerque a los 35 millones de euros, cifra que la institución considera adecuada para negociar a uno de sus jugadores más importantes.

El colombiano tiene contrato vigente hasta mediados de 2029 y recibe un salario anual de 4,5 millones de euros, lo que también convierte cualquier negociación en una operación de alto costo.