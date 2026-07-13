España y Francia reviven su rivalidad en la disputa por un cupo a la final del Mundial

Europa Press

La selección española masculina de fútbol buscará, este martes a las 2:00 p.m., alcanzar la segunda final de su historia en un Mundial, un reto que le exige batir una vez más a Francia, rival que seguramente se ha mostrado como la más fuerte y sólida desde el inicio del campeonato y que tendrá ganas de revancha tras los últimos reveses contra la ‘Roja’.

España vuelve a estar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. 16 años después de bordar su única estrella en Sudáfrica, ahora quiere seguir soñando con una segunda después de ir superando con tanta solvencia como agonía sus últimos obstáculos, ninguno seguramente del tamaño del que le espera en el césped del AT&T de Dallas (Estados Unidos).

La campeona de Europa continúa firme en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y tras un inicio que trajo dudas, terminó por confirmar que era una de las candidatas a levantar el trofeo el próximo domingo 19 de julio. Su fútbol no está siendo tan efervescente como se esperaba, pero sí su fiabilidad y una fe que le ha permitido tumbar a Portugal y Bélgica con un gol en los compases finales con la firma ambos de un Mikel Merino salvador desde el banquillo.

Y esa solidez, competitividad y fiabilidad que le da el llevar 37 partidos oficiales sin perder será más que nunca necesaria para contrarrestar a una Francia que en este Mundial ha dado muy buena nota, apoyado en un temible cuarteto ofensivo liderado por la dupla Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, autores entre ambos de 13 goles (8 y 5), y que examinará a una España que sólo ha encajado un gol hasta el momento y que tuvo a Unai Simón 650 minutos sin recibir.

