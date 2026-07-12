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Cuatro campeones se reúnen en las semifinales del Mundial
Luego de 36 años, las semifinales del Mundial tendrán a cuatro selecciones que ya saben lo que es levantar el título.
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gcontreras
Argentina, Mundial 2026.
La opinión
La Opinión
Domingo, 12 de Julio de 2026

Francia-España e Inglaterra-Argentina son los encuentros de semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y por primera vez desde 1990 las disputan cuatro selecciones campeonas del mundo, que además copan los cuatro primeros lugares del ranking FIFA.

Las semifinales del Mundial de 2026 depararán un escenario de máxima competitividad histórica y jerarquía, después de que Francia, España, Argentina e Inglaterra hayan certificado su clasificación a la penúltima ronda del torneo, una circunstancia que reúne a cuatro campeonas del mundo 36 años después.

Lea aquí: ¿Dónde estará el goleador necesario para brillar en el Mundial de 2030?

Por tercera vez en la historia de la cita mundialista, todos los combinados supervivientes en semifinales pueden presumir en sus vitrinas de, al menos, una Copa del Mundo. España (2010) e Inglaterra (1966) poseen un Mundial; Francia, dos (1998 y 2018); y Argentina, vigente campeona, tres (1978, 1986 y 2022).

Gran victoria de España sobre Austria al derrotarla 3-0 en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo..

Hay que remontarse a la edición Italia 1990 para encontrar cuatro campeonas en semifinales. Entonces, Alemania Federal, Argentina, Italia e Inglaterra ya portaban al menos una estrella en su pecho. Y es que esto solo se ha producido en dos ocasiones, ya que la primera vez fue en México 1970, con Brasil, Italia, Alemania Federal y Uruguay luchando por los dos billetes a la final del torneo.

Además, las semifinales de la edición de 2026 son un ejemplo de meritocracia, ya que por primera vez en la historia las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA se enfrentan entre sí en esta ronda. Antes del torneo, Francia dominaba la clasificación por delante de España y Argentina en el 'top 3', mientras que Inglaterra era cuarta.

La selección francesa guiada por Kilyan Mbappé derrotó 3-1 en su debut a Senegal.

En Sudáfrica 2010, que terminó con la primera estrella de España bordada con el gol de Andrés Iniesta, también se hubo enfrentamientos entre las cuatro mejores clasificadas. En octavos de final, la 'Roja' venció (1-0) a Portugal en un duelo entre la segunda y la tercera del ranking, mientras que Países Bajos, cuarta, también ganó a Brasil (2-1), líder entonces de dicho ranking.

 

 

 

Con Jude Bellingham y Karry Kane, Inglaterra confía en dar el paso a los dieciseisavos en el Mundial 2026.

Un panorama que podía intuirse, por cómo estaban organizados los grupos, si estos cuatro combinados imponían su jerarquía y finalizaban la primera fase como primeros e iban pasando eliminatorias hasta estas semifinales.

Por tanto, la cita tiene las 'mejores' semifinales atendiendo al rendimiento de las selecciones, con franceses y españoles exprimiendo una rivalidad lejana y que ha tenido muchos capítulos recientes -en las últimas 'semis' de la EURO 2024 hubo triunfo español-, e ingleses y argentinos viviendo una nueva entrega de su pugna histórica, por primera vez en un cruce mundialista desde los octavos de 1998.

Argentina confía en poder retener el título alcanzado en Catar 2022.

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