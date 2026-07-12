Cuatro campeones se reúnen en las semifinales del Mundial

Francia-España e Inglaterra-Argentina son los encuentros de semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y por primera vez desde 1990 las disputan cuatro selecciones campeonas del mundo, que además copan los cuatro primeros lugares del ranking FIFA.

Las semifinales del Mundial de 2026 depararán un escenario de máxima competitividad histórica y jerarquía, después de que Francia, España, Argentina e Inglaterra hayan certificado su clasificación a la penúltima ronda del torneo, una circunstancia que reúne a cuatro campeonas del mundo 36 años después.

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Por tercera vez en la historia de la cita mundialista, todos los combinados supervivientes en semifinales pueden presumir en sus vitrinas de, al menos, una Copa del Mundo. España (2010) e Inglaterra (1966) poseen un Mundial; Francia, dos (1998 y 2018); y Argentina, vigente campeona, tres (1978, 1986 y 2022).