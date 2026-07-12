Tenemos que jugar mejor: Tuchel admite que Inglaterra tuvo suerte ante Noruega

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, celebró el pase de su equipo a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Noruega este sábado, aunque reconoció que el rendimiento de sus dirigidos estuvo lejos de lo esperado y admitió que tuvieron "suerte".

"Nos lo pusimos muy, muy difícil. El resultado es fantástico. Estamos en semifinales, eso es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en ningún sentido", afirmó en declaraciones a ITV, recogidas por la BBC, al término del partido disputado en Miami.

El técnico alemán consideró que Inglaterra cometió demasiados errores. "El compromiso estuvo ahí, pero nos complicamos por nuestra forma de jugar: fuimos descuidados, cometimos muchos errores técnicos y nos faltó rapidez y consistencia. Hoy tuvimos suerte", señaló.

Tuchel también elogió a Jude Bellingham, autor del doblete que dio el triunfo en la prórroga. "No hace falta decir mucho más. Lo demuestra en cada partido. Es un jugador de primer nivel", afirmó sobre el volante del Real Madrid.

Puede leer: ¿Courtois se despide de Bélgica? La confesión que sorprendió tras caer ante España

El entrenador rechazó que el problema fuera la actitud de sus futbolistas y apuntó a la calidad del juego. "No es una cuestión de mentalidad. De eso tenemos de sobra. Se trata de calidad: tenemos que jugar mejor", aseguró.

Además, destacó el aporte de los cambios. "Reece James estuvo excelente. Morgan Rogers hizo un gran partido. Eberechi Eze y Djed Spence fueron creciendo con el paso de los minutos. Todo el mérito es suyo", dijo.

Finalmente, Tuchel aseguró que el equipo deberá elevar su nivel para afrontar las semifinales. "Vamos a mejorar, tenemos que hacerlo. Ahora toca celebrar y asimilar lo conseguido. Nos quedan tres días y los vamos a necesitar", concluyó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .