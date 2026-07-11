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Luto en el fútbol: murió Jayden Adams, mediocampista de Sudáfrica y figura del Mundial 2026
La familia confirmó la muerte de Jayden Adams, quien disputó el Mundial de 2026 con Sudáfrica y enfrentó a México, República Checa, Corea del Sur y Canadá.


Authored by
dsifontes
Murió Jayden Adams
Colprensa
Colprensa
Sábado, 11 de Julio de 2026

El mediocampista de 25 añospieza clave en la histórica clasificación de Sudáfrica a la fase de eliminación directamurió poco después de regresar de la cita mundialista. La noticia, ha sido confirmada por un portavoz de la familia, aunque aún no se han revelado las causas del deceso.

Lea aquí: Duelo de goleadores en Noruega vs. Inglaterra por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

Jayden Adams se formó en las categorías juveniles del Stellenbosch FC y en enero de 2025 pasó al Mamelodi Sundowns, equipo con el que ganó la Liga de Campeones de África 2025/26. En el Mundial de 2026 disputó partidos como titular frente a México y República Checa, y también hizo parte del equipo que venció 1-0 a Corea del Sur, resultado con el que Sudáfrica avanzó por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo.

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