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Duelo de goleadores en Noruega vs. Inglaterra por un lugar en las semifinales del Mundial 2026
Erling Haaland y Harry Kane se encuentran este sábado 11 de julio en Miami (4:00 p.m.) por un cupo a las semifinales del Mundial.
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gcontreras
Haaland, Noruega 2026.
La opinión
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Sábado, 11 de Julio de 2026

La sorprendente selección de Noruega buscará dar otro golpe histórico en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 enfrentándose, este sábado 11 de julio a las 4:00 p.m., a Inglaterra, en Miami, en los cuartos de final. 

Los nórdicos sorprendieron en los octavos eliminando a la pentacampeona Brasil (2-1) gracias a un doblete de su goleador Erling Haaland, quien es líder de un plantel agazapado, capaz de herir en el frente de ataque y ser férreo en materia defensiva. 

Lea aquí: El belga Tim Merlier se impuso en la séptima etapa del Tour de Francia

Los ingleses, en cambio, trabajaron más de la cuenta para despachar a México (3-2) en un partido donde el volante Jude Bellingham hizo un excepcional duelo recuperando balones y marcando dos tantos. 

El favoritismo en el choque recae sobre la selección de Inglaterra, por su historia y su nómina, aunque lo mostrado por Noruega deja entrever un partido donde puede pasar cualquier cosa. 

Haaland, goleador letal

Durante la Copa, Noruega demostró ser un equipo punzante en el frente con Haaland y en los costados con Alexander Sorloth y Antonio Nusa, además del juego creativo de Martin Odegaard. 

“Nuestras expectativas siguen estando muy bajas. Creo que hay claros favoritos y uno de ellos es Inglaterra. Creo que todo el mundo debería mantener la humildad, pero también tener la confianza en pasar de ronda, aunque al fin y al cabo, es Inglaterra”, afirmó Haaland, previo al partido. 

Haaland, Noruega, Mundial 2026.

 

Los noruegos pasaron segundos de su grupo luego de golear 4-1 a Irak, vencer 3-2 a Senegal y caer –con un equipo totalmente alterno- 4-1 ante Francia. En lo dieciseisavos cumplieron eliminando a Costa de Marfil (2-1) y posteriormente sacaron a Brasil.

En medio de su mejor participación histórica, los europeos son guiados por Haaland quien registra siete goles, solo superado por Kylian Mbappé y Lionel Messi. 

“Para que Haaland haga daño primero tienen que hacerle llegar la pelota ahí. Hay muchas cosas que influyen. Son un buen equipo, lo han demostrado durante todo el torneo. No se trata solo de algunos jugadores por los que tenemos que preocuparnos. Tienen un buen funcionamiento colectivo”, aseguró el lateral inglés Nico O’Reilly, quien además es compañero del atacante en el Manchester City. 

Kane, la carta de Inglaterra

Pero si los noruegos tienen a Haaland, los ingleses cuentan con Harry Kane, otra máquina de hacer goles. El goleador del Bayern Múnich acumula seis tantos en la Copa y está rodeado por otros grandes talentos como Bellingham, Antony Gordon, Bukayo Saka y desde el banco podrían acompañarle Marcus Rashford y Noni Madueke. 

Harry Kane.

 

Los británicos llegan a esta fase invictos tras terminar primeros del Grupo L luego de imponerse 4-2 ante Croacia, empatar 0-0 con Ghana y vencer 2-0 a Panamá. En dieciseisavos le remontaron a RD Congo (2-1) y posteriormente despacharon a México (3-2). 

El equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel buscar regresar a la gloria Mundial y volver a levantar el trofeo tal como lo hicieron en 1966. 

El duelo será inédito en la Copa del Mundo y el vencedor chocará con el ganador de la llave entre Argentina y Suiza. 

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