Duelo de goleadores en Noruega vs. Inglaterra por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

La sorprendente selección de Noruega buscará dar otro golpe histórico en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 enfrentándose, este sábado 11 de julio a las 4:00 p.m., a Inglaterra, en Miami, en los cuartos de final.

Los nórdicos sorprendieron en los octavos eliminando a la pentacampeona Brasil (2-1) gracias a un doblete de su goleador Erling Haaland, quien es líder de un plantel agazapado, capaz de herir en el frente de ataque y ser férreo en materia defensiva.

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Los ingleses, en cambio, trabajaron más de la cuenta para despachar a México (3-2) en un partido donde el volante Jude Bellingham hizo un excepcional duelo recuperando balones y marcando dos tantos.

El favoritismo en el choque recae sobre la selección de Inglaterra, por su historia y su nómina, aunque lo mostrado por Noruega deja entrever un partido donde puede pasar cualquier cosa.

Haaland, goleador letal

Durante la Copa, Noruega demostró ser un equipo punzante en el frente con Haaland y en los costados con Alexander Sorloth y Antonio Nusa, además del juego creativo de Martin Odegaard.

“Nuestras expectativas siguen estando muy bajas. Creo que hay claros favoritos y uno de ellos es Inglaterra. Creo que todo el mundo debería mantener la humildad, pero también tener la confianza en pasar de ronda, aunque al fin y al cabo, es Inglaterra”, afirmó Haaland, previo al partido.