Federación Colombiana de Fútbol rechazó amenazas de muerte contra Jáminton Campaz tras la eliminación del Mundial 2026

La Federación Colombiana de Fútbol rechazó las amenazas que ha recibido el jugador Jaminton Campaz y su familia, luego de la eliminación de la tricolor en el mundial 2026.



"La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza”, señalaron.



Las amenazas contra Campaz iniciaron luego del fin de la participación de Colombia en manos del equipo europeo el pasado 7 de julio en Canadá. Esto luego de la acción de gol que fallará el extremo colombiano al minuto 114, tras mandar el balón por encima del arco.



Ante esta situación, la Federación solicitó a la Fiscalía General adelantar con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos.



“Ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo”, señalaron.

Lea aquí: El belga Tim Merlier se impuso en la séptima etapa del Tour de Francia

Asimismo, insistieron en que “cada vez que ingresan al terreno de juego lo hacen con la convicción de entregar su máximo esfuerzo y con el único propósito de representar dignamente a la Nación y alcanzar el mejor resultado posible”.



Estas amenazas retomaron los oscuros fantasmas del pasado, al recordar el asesinato del defensa colombiano Andrés Escobar en 1994, luego de su autogol con Colombia en el Mundial que se realizó en Estados Unidos, en ese año.



Por esto, la Federación insistió en que las diferencias deportivas no se traduzcan en amenazas o agresiones contra quienes dedican su vida a representar al país. “El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia”.



Según la información revelada por varios medios, el atacante de 26 años no pudo abordar el vuelo de regreso a Bogotá junto al resto de la selección debido a las amenazas de muerte que recibió, dirigidas tanto contra él como contra su familia.



Incluso, el deportista decidió se vio obligado a limitar los comentarios en sus publicaciones ante la ola de mensajes violentos y pidió respeto por él y su familia.