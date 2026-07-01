¡Su majestad! Tadej Pogacar ¿habrá sentenciado el Tour? Vigengaard pierde terreno

Resumen de Agencias

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE- Emirates) ha dado este jueves un golpe de autoridad en el Tour de Francia 2026 al imponerse en la sexta etapa, disputada entre Pau y Gavarnie-Gèdre sobre 186,2 kilómetros, tras lanzar un demoledor ataque a 4,1 kilómetros de la cima del Tourmalet que dejó sin respuesta al danés Jonas Vingegaard (Team Visma ), que llegó a 2:40 minutos en meta, para vestirse además con el maillot amarillo.

En la primera gran etapa de alta montaña de esta edición, Pogacar rompió la carrera en el puerto más emblemático de los Pirineos con una aceleración que únicamente pudo intentar seguir inicialmente Vingegaard, aunque el danés terminó cediendo antes de coronar el Tourmalet y vio cómo el vigente campeón se marchaba en solitario, a 43 kilómetros de meta, hacia una victoria que cambia por completo el panorama de la clasificación general.

“Sabía que sería un buen día y nos entregamos por completo. Jugábamos como si no tuviéramos nada que perder. Si fallábamos, fallábamos. Pero al final, lo logramos y estoy muy orgulloso de todos. Hoy fue un trabajo en equipo increíble", afirmó Pogacar.

Mientras, el danés Jonas Vigengaard se mostró bastante decepcionado "Fue un día muy duro", dijo Vingegaard.

Obviamente, no era el día que quería, pero así son las cosas a veces. Lanzaron un ataque fuerte en el Tourmalet, no pude seguirlos y tuve que mantener mi propio ritmo.

Sigo creyendo en mí mismo. Sigo creyendo que mis piernas mejorarán a lo largo de la carrera, así que la lucha no ha terminado".

El hasta ahora líder, el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility), perdió el maillot amarillo tras quedarse descolgado en el Tourmalet y sufrir además una caída durante el descenso, que obligó a recibir asistencia médica antes de poder continuar la etapa.

También fue una jornada muy complicada para el Movistar Team, que perdió por abandono al belga Cian Uijtdebroeks.

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Con ‘Pogi’ retomando el liderato, el mejor clasificado de los colombianos en la general es Egan Bernal, en el puesto 11 a una diferencia de 9:12. El zipaquireño fue animador en los primeros pinos en el ascenso hacia el emblemático Tourmalet, que ganó hace 43 el boyacense José Patrocinio Jiménez.

Le sigue Harold Tejada, casilla 22, Sergio Higuita, puesto 29, Einer Rubio, 59 y Fernando Gaviria puesto 167, a 1:48:21.

¿Golpe de sentencia?

La etapa también permitió extraer conclusiones entre los aspirantes al podio. El joven francés Paul Seixas, el mexicano Isaac del Toro y el alemán Florian Lipowitz ofrecieron mejores sensaciones que el español Juan Ayuso y el belga Remco Evenepoel, aunque todos terminaron cruzando la meta juntos tras reagruparse en la ascensión final.

Quien perdió definitivamente cualquier opción de conservar el liderato fue el noruego Torsten Træen, descolgado desde el Tourmalet y posteriormente involucrado en una caída que solo agravó una situación ya irreversible.

La carrera estuvo marcada por un inicio muy combativo, con múltiples intentos de fuga protagonizados por Victor Campenaerts, Mads Pedersen, Mauro Schmid o Pablo Castrillo. Sin embargo, UAE Team, dirigido por el incansable trabajo de Nils Politt, mantuvo siempre la situación bajo control antes de endurecer definitivamente el ritmo en el Col d’Aspin.

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El desenlace llegó en el Tourmalet. Tras el trabajo de Brandon McNulty y Adam Yates.

Isaac del Toro lanzó un ataque que únicamente pudo seguir Pogačar. Poco después, el esloveno cambió de ritmo, dejó atrás a su compañero y descolgó definitivamente a Vingegaard.

Desde ese momento amplió diferencias tanto en la subida como en el descenso, firmando una exhibición que incluyó el récord de ascensión al Tourmalet y una victoria incontestable que le sitúa como el gran favorito para conquistar su quinto Tour de Francia.

Este viernes se llevará a cabo la séptima etapa de 175 kilómetros, entre Hagetmau y Burdeos, especial para los pasistas.

General

1.- Tadej Pogacar (Esl/UAE) 21hrs 11:57

2.-Jonas Vigengaard (Den/Visma) 2:42

3.-Isaac Del Toro (Mex/UAE) 3:27

2.-Sean Queen (USA/EF) 0:28

4.-Remco Evenepoel (Bel/RBB) 3:30

5.-Juan Ayuso (Esp/Trek) 3:35

11.-Egan Bernal (Col/Ineos) 9:12

22.-Harold Tejada (Col/Astana) 13:06

29.-Sergio Higuita (Col/Astana) 24:32

59.-Einer Rubio (Col/Mov) 1:01:34

167.- Fernando Gaviria (Col/Caja R) 1.48:41

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