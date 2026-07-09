General (r) Jorge Mora anuncia mayor presencia militar en Norte de Santander y prioriza la seguridad del Catatumbo

La recuperación de la seguridad en Norte de Santander será una de las primeras tareas del nuevo Gobierno. Así lo aseguró en Cúcuta el ministro de Defensa designado, general Jorge Eduardo Mora López, quien entregó sus primeras declaraciones públicas tras participar en el primer empalme territorial liderado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El alto oficial afirmó que responderá "con ahínco, corazón y contundencia" a la confianza depositada por el mandatario electo y aseguró que ese será el sello de la política de seguridad que comenzará a implementarse desde el próximo Gobierno.

"Creo que la mano de Dios está sobre Norte de Santander. Vienen cosas buenas", manifestó Mora al término de la reunión con el gobernador, los alcaldes y el equipo de empalme, al señalar que el departamento atraviesa un momento de expectativa frente a las decisiones que se adoptarán para enfrentar la violencia.

El ministro designado sostuvo que la meta es devolver la tranquilidad a Norte de Santander y al resto del país, al tiempo que destacó que existe un ambiente de esperanza entre las autoridades y la ciudadanía.

Lea aquí: Robo de energía deja pérdidas millonarias en Norte de Santander

Como parte de ese compromiso, anunció que mantendrá una presencia permanente en la región.

"Estaré viniendo seguido a Norte de Santander. Mi prioridad es ayudarle al gobernador y a los alcaldes a recuperar la seguridad. La Fuerza Pública recupera, estabiliza y el Estado consolida", expresó.

Catatumbo, entre las prioridades

Mora señaló que durante el empalme territorial fueron revisados varios proyectos para el Catatumbo, cuyo avance dependerá de la recuperación de las condiciones de seguridad.

Explicó que el presidente electo mantiene el compromiso de impulsar inversiones para esa subregión, pero advirtió que será necesario fortalecer primero el control institucional para garantizar la ejecución de las obras.

En ese propósito, anunció que se incrementará la presencia de tropas en Norte de Santander, especialmente en las zonas con mayor incidencia de grupos armados ilegales.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .