La cucuteña Valeria Moreno se coronó bicampeona panamericana de parkour

Mientras el mundo se deleita con el Mundial de fútbol 2026, los deportistas de otras disciplinas también gozan de sus actividades, representando bien al país en el campo internacional, dejándolo en lo más alto del podio.

La nortesantandereana María Valeria Moreno Montoya, de 16 años, el fin de semana se coronó por segundo año consecutivo campeona del IV Abierto Panamericano de gimnasia parkour en la categoría junior, evento que se cumplió del 1 al 5 de julio en El Salvador.

Moreno Montoya, que se gradúa este año de bachiller del colegio Oriental No. 26 del barrio Prados Norte, se mostró complacida por el triunfo y agradeció a la institución educativa por el apoyo que le ha brindado para asistir a los diferentes campeonatos.

“De antemano agradecer a las directivas de mi colegio y a la Liga de gimnasia por el respaldo que me han dado para poder ir a competir. Fuerza que ha valido la para seguir adelante y que se ha visto reflejada con todos los resultados alcanzados. Su apoyo ha sido fundamental”, expresó la deportista que arribó ayer a Cúcuta.

Con su actuación en las modalidades de velocidad y estilo libre, Valeria confirmó que es una de las nuevas revelaciones de este deporte en Colombia.

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Muy feliz

La cucuteña ratificó el título conseguido el año pasado en Ciudad de Panamá, y ahora se alistará para el Campeonato Sudamericano que se celebrará del 15 al 18 de octubre en Brasilia, Brasil.

En el primer día de competencias, Valeria compitió en la modalidad de velocidad, donde tuvo una dura batalla contra una mexicana y una costarricense.

“Me sentí muy fuerte en la pista. Estaba un poco agripada, enferma, pero eso no me impidió competir, así que pude salir a demostrar y defender mi título de campeona panamericana”, señaló la nortesantandereana, quien regresó ayer de territorio centroamericano.

“En el segundo día fue la modalidad de freestyle (estilo libre), que fue de menos presión para mí, porque estoy sola y el espacio es mío y aquí lo importante es hacer un buen esquema (rutina) limpia y obtener un buen puntaje”.

La deportista manifestó que una de los aspectos que resalta de su participación es el haber trazado una buena coreografía sus movimientos y acrobacias.

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Con respecto a las rivales más complicadas, cuáles fueron durante toda la competencia, las que pudieron poner en peligro el primer lugar, sostuvo, “Creo que las que quedaron en de segundo y tercer puesto, las jovencitas de México y Costa Rica.

Son muy buenas, y claro que se esforzaron también, eh, pero no me preocupé demasiado por lo que ellas por lo podían hacer, sino me concentré en mí y en mis capacidades (para ocupar el primer puesto”.

Finalmente que viene después de esta participación, precisó que “El próximo campeonato es el sudamericano que se realizará en Brasil en octubre, ser campeona otra vez y para ello la preparación va a ser más fuerte porque quiero mejorar mi velocidad y algunos trucos, acrobacias”.

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