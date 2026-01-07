Wimbledon 2026: Camila Osorio cae en sencillos y ya piensa en su choque ante las hermanas Williams

Camila Osorio (68) no pudo instalarse en la tercera ronda de Wimbledon 2026 al caer, este jueves, ante la checa Linda Noskova (12) con parciales de 6-3, 4-6 y 6-2 en un poco menos de dos horas de partido.

La colombiana, que venía de eliminar en su estreno a la suiza Simona Waltert (90), no pudo enlazar su segunda victoria en el cuadro principal del Grand Slam inglés tal como lo hizo en su presentación de 2021.

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La cucuteña, que este año ha disputado 15 torneos de sencillos, cayó por primera vez ante la checa, a la que había derrotado en el WTA 250 de Lyon, en 2023.

Osorio, pese a iniciar perdiendo el primer set, igualó en el segundo, pero en el definitivo fue quebrada de arranque y no pudo darle vuelta en ningún tramo alcanzado a estar 4-1 abajo.

Terminado su paso por los sencillos, la deportista entrará a la acción en la modalidad de dobles.

Histórico partido ante las Williams

Osorio tendrá la fortuna de enfrentarse a las hermanas estadounidenses Serena y Venus Williams, históricas de este deporte que llegan a Wimbledon con carta de invitación.

Serena, campeona de 23 Grand Slams, vuelve a la acción profesional con 44 años tras retirarse en 2022. Junto con su hermana, la más veterana del circuito con 45 años, han ganado los dobles de Wimbledon en seis oportunidades (2000, 2002, 2008, 2009, 2012 y 2016).

Camila, 213 en esta modalidad, hará dupla con la argentina Solana Sierra, en un compromiso que se disputará el viernes 3 de julio.

En 2022 se presentó en dobles con la suiza Viktorija Golubic siendo eliminada en segunda ronda al igual que en 2925, cuando formó equipo con la estadounidense Alycia Parks.

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