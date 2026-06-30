Camila Osorio dio inicio a su aventura en Wimbledon 2026 con victoria sobre Waltert

Tal como lo hizo en 2021 y 2024, Camila Osorio (68) comenzó su aventura en Wimbledon con victoria en la primera ronda. Este martes, la tenista cucuteña logró superar a la suiza Simona Waltert (90) con parciales de 6-2 y 6-1.

La mejor de Colombia controló el juego ante la europea, en un compromiso donde nunca estuvo abajo en el marcador y en el que se hizo muy fuerte en su servicio, siendo quebrada en una solo oportunidad.

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Osorio, de 24 años, triunfó en un poco de menos de una hora ante una rival a la que nunca antes había enfrentado en el circuito WTA. Su victoria se traduce como la primera de la temporada sobre césped, recordando que hace una semana fue superara en las clasificatorias de Eastbourne.

En el cuadro principal del campeonato más prestigioso del tenis mundial, la nortesantandereana llegó a su cuarta celebración tras ganarle en 2021 a las rusas Anna Kalinskaya y Ekaterina Aleksandrova; en 2024 a la estadounidense Lauren Davies y ahora a Waltert.

En la segunda ronda, Camila deberá enfrentarse con la checa Linda Noskova (12), quien en su debut eliminó a la alemana Ella Seidel (100) con marcador de 6-4 y 6-3.

Ante la jugadora checa, la sudamericana registra un enfrentamiento con victoria a su favor (6-4 y 7-6) en los cuartos de final del WTA 250 de Lyon, que se disputa sobre superficie dura. Por el momento, el compromiso entre Noskova y Osorio no tiene programación definida.

Además de su participación en sencillos, la colombiana también estará en dobles haciendo dupla con la argentina Solana Sierra, con quien deberá enfrentar a la dupla formada por las históricas hermanas estadounidenses Serena y Venus Williams, el próximo jueves.

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