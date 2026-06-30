La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
Camila Osorio dio inicio a su aventura en Wimbledon 2026 con victoria sobre Waltert
La tenista cucuteña ganó su primer compromiso ante la suiza Simona Waltert (90) con parciales de 6-2 y 6-1.
Authored by
gcontreras
Camila Osorio, Wimbledon 2025.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 30 de Junio de 2026

Tal como lo hizo en 2021 y 2024, Camila Osorio (68) comenzó su aventura en Wimbledon con victoria en la primera ronda. Este martes, la tenista cucuteña logró superar a la suiza Simona Waltert (90) con parciales de 6-2 y 6-1.

La mejor de Colombia controló el juego ante la europea, en un compromiso donde nunca estuvo abajo en el marcador y en el que se hizo muy fuerte en su servicio, siendo quebrada en una solo oportunidad.

Lea aquí: Camila Osorio comienza una nueva aventura en Wimbledon

Osorio, de 24 años, triunfó en un poco de menos de una hora ante una rival a la que nunca antes había enfrentado en el circuito WTA. Su victoria se traduce como la primera de la temporada sobre césped, recordando que hace una semana fue superara en las clasificatorias de Eastbourne.

En el cuadro principal del campeonato más prestigioso del tenis mundial, la nortesantandereana llegó a su cuarta celebración tras ganarle en 2021 a las rusas Anna Kalinskaya y Ekaterina Aleksandrova; en 2024 a la estadounidense Lauren Davies y ahora a Waltert.

En la segunda ronda, Camila deberá enfrentarse con la checa Linda Noskova (12), quien en su debut eliminó a la alemana Ella Seidel (100) con marcador de 6-4 y 6-3.

Ante la jugadora checa, la sudamericana registra un enfrentamiento con victoria a su favor (6-4 y 7-6) en los cuartos de final del WTA 250 de Lyon, que se disputa sobre superficie dura. Por el momento, el compromiso entre Noskova y Osorio no tiene programación definida.

Además de su participación en sencillos, la colombiana también estará en dobles haciendo dupla con la argentina Solana Sierra, con quien deberá enfrentar a la dupla formada por las históricas hermanas estadounidenses Serena y Venus Williams, el próximo jueves.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
México buscará clasificarse de manera anticipada.
México buscará clasificarse de manera anticipada.
Mundial 2026: México se juega la permanencia ante Ecuador
La Opinión
Asesinato Javier Rodríguez
Asesinato Javier Rodríguez
¿La adicción acabó con él? Javier fue asesinado en un puente metálico de Cúcuta
La Opinión
Desde hoy, los nortesantandereanos empezarán a demostrar su solidaridad con sus hermanos venezolanos./Foto Carlos Ramírez/La Opinión
Desde hoy, los nortesantandereanos empezarán a demostrar su solidaridad con sus hermanos venezolanos./Foto Carlos Ramírez/La Opinión
Gobernación de Norte de Santander, La Opinión y Caracol Radio convocan campaña de ayuda para damnificados por los terremotos en Venezuela
La Opinión