Mundial 2026: Néstor Lorenzo se mostró contento y satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, se mostró satisfecho tras lo visto en la cancha y consideró que su equipo mereció ganar.

El argentino, quien tiene la misión de llevar a la Tricolor a lo más alto del certamen, habló en rueda de prensa. Destacamos sus intervenciones más importantes.

El rendimiento: “Son partidos de grandes equipos, de jugadores de élite que cuando se falla tanto en la definición, se puede sufrir más. Nos servía el empate, pero lo buscamos (ganar) por todos lados y no pudimos. Nos queda la deuda en la marcación, pero el rendimiento fue muy bueno”.

El empate ante Portugal: “Estuvimos a la altura con un rival candidato y de jerarquía”.

Los cambios en la nómina titular (Arias, Machado y Córdoba por Muñoz, Mojica y Suárez): “Quisimos refrescar. Los laterales nuestros hacen un esfuerzo muy grande. Estando clasificados sabemos que tenemos cuatro laterales de buen nivel. Quisimos regular los esfuerzos por las bandas y lo mismo con Suárez, quien había salido con un golpecito en el hombro”.

Ghana, el rival de dieciseisavos: “Conozco poco de Ghana, pero sé que es un buen equipo, conozco algunos jugadores que están en Europa, será difícil, no hay rivales fáciles, tomaremos las precauciones del caso, pero manteniendo nuestra identidad”.

James, el colombiano con más partidos en la Copa del Mundo (11): “James es un gran jugador, símbolo de la selección, da todo. Su ambición competitiva lo mantiene vivo, con buenas presentaciones, es un buen capitán. Jugará lo que veamos que está para jugar”.

La ilusión de la hinchada colombiana: “Imagino que la gente está ilusionada porque el otro día dije que me contrataron para clasificar al Mundial y ahora la gente quiere el campeonato. Vamos partido a partido, este rival (Portugal) nos demuestra un crecimiento propio, de la exigencia de un nivel mayor”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .