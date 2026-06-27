¡Líderes! Colombia igualó con Portugal y se quedó con el primer lugar del Grupo K: enfrentará a Ghana

En un muy buen partido, donde solo faltó la definición, la Selección Colombia empató 0-0 con Portugal, este sábado, en Miami en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Los cafeteros, que fueron superiores a uno de los candidatos al título, se quedaron con el primer lugar del Grupo K con siete puntos de nueve posibles gracias a la igualdad y a sus victorias previas ante Uzbekistán (3-1) y RD Congo (1-0).

Los portugueses se zafaron de la derrota gracias a una brillante actuación de su arquero Diego Costa, quien salvó cinco balones claros de gol y la falta de eficacia de una Tricolor ordenada en sus líneas.

Lea aquí: Colombia vs. Portugal, un duelo para definir al primero del Grupo K

“Creo que Colombia hizo un partidazo, de inicio a fin lo fuimos a buscar… merecimos ganar, llegamos muchas veces, nos faltó definición. Felicito a los muchachos por el esfuerzo que hicieron, ante un candidato que no le jugamos de igual a igual, lo superamos”, declaró el técnico Néstor Lorenzo.

Los colombianos jugarán la instancia de dieciseisavos de final ante Ghana (tercera del Grupo L), el próximo viernes 3 de julio en Kansas City a partir de las 8:30 p.m., mientras que Portugal enfrentará a Croacia.

En el otro duelo, República Democrática del Congo se impuso 3-1 sobre Uzbekistán y pasó como mejor tercera, citándose con Inglaterra.

Opciones por lado y lado

Para este compromiso, Lorenzo decidió apostar con tres cambios en su formación titular sentando a los dos laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica por Santiago Arias y Deiver Machado, así como al delantero Luis Suárez por Jhon Córdoba.

De entrada, ninguno de los dos equipos especuló o se resguardó en su terreno y antes bien, ofertaron un fútbol ofensivo con diversas llegadas y rol salvadas de los arqueros Diego Costa y Camilo Vargas. El juego de posesión fue equilibrado con dos equipos ordenados y férreos en la marca

Córdoba, pivoteador corpulento y atacante de área por naturaleza, fue uno de los inquietantes de los cafeteros en la primera parte con un cabezazo al primer minuto que terminó en el techo de la red y un disparo cruzado en el área que increíblemente sacó Costa estirando su derecha.

Asimismo, el volante Jhon Arias estuvo cerca con un tiro dentro del área que terminó despejando cerca de la línea Rúben Neves, sobre el 22’.

Los lusos tuvieron una arremetida de llegadas que incluyó una gran atajada de Vargas a un tiro de Bruno Fernandes en el área –casi a quemarropa-, un disparo lejano de Neves y una volea –a borde de área chica- de Joao Félix, que se fue por encima. Cristiano Ronaldo, de poca participación, solo asomó con un tiro libre frontal.

Lea además: Perder un partido también golpea el bolsillo: las derrotas en el Mundial hacen caer la bolsa

Antes del descanso, James Rodríguez –que no estaba muy claro- sacó un zurdazo desde fuera del área salvó Costa con una gran estirada.

Cierre polémico

El clima de Miami pareció hacer mella en la segunda parte, con dos elencos, que si bien no pararon de atacarse, dosificaron la intensidad. Tras el entretiempo, Roberto Martínez, DT de Portugal, ingresó a Joao Neves (volante) y Diego Dalot (latera), mientras que Lorenzo mantuvo su once.

Antes del 60, Joao Félix, en un leve descuido de marca colombiana, desaprovechó un preciso centro cabeceando hacia arriba, y Costa figuró atajando disparos de Lerma y Jhon Arías.

Los primeros movimientos colombianos fueron con los ingresos de Richard Ríos y Luis Suárez por Lerma y Córdoba. Ríos, apenas dos minutos después de su entrada, erró un disparo en el área tras un centro a ras de piso de Santiago Arias.

En el desarrollo de la segunda parte, Puerta intentó, Costa le tapó un tiro en el área de Jhon Arias y Ruben Días le sacó un balón que iba ser empujado por Suárez, quien tuvo una pirueta que se fue levemente por encima.

La jugada polémica de la noche fue un increíble y casi milimétrico fuera de lugar de Dávinson Sánchez, quien se impuso en los aires para cabecear un centro impecable de Juan Fernando Quintero.

Los europeos solo se aproximaron, con peligro, con un tiro de Días que terminó abriéndose por muy poco.

Síntesis:

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias (Daniel Muñoz, 86’), Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma (Richard Ríos, 60’), Gustavo Puerta; Jhon Arias (Kevin Castaño, 76’), James Rodríguez (Juan Fernando Quintero, 76’), Luis Díaz; Jhon Córdoba (Luis Suárez, 60’).

DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diego Costa; Joao Cancelo (Diogo Dalot, 46’), Ruben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes (Matheus Nunes, 90+3); Rúben Neves (Joao Neves, 46’), Vitinha (Samu Costa, 71’), Bruno Fernandes, Joao Félix (Rafael Leao, 71’), Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

DT: Roberto Martínez.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .