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Colombia vs. Portugal, un duelo para definir al primero del Grupo K
El duelo se disputará en Miami, a partir de las 6:30 p.m. con miles de colombianos en la tribunas. Un empate le basta a la Tricolor para ser líder.
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gcontreras
Selección Colombia, Mundial 2026.
La opinión
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Sábado, 27 de Junio de 2026

En Miami, sobre las 6:30 p.m. de hoy, Colombia y Portugal definirán al ganador del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ambas selecciones, ya clasificadas, no conocen la derrota en el certamen orbital y se encontrarán en uno de los duelos más expectantes de la primera ronda. 

Los cafeteros iniciarán la defensa de su liderato –conseguido con dos victorias ante Uzbekistán (3-1) y RD Congo (1-0)- mientras que los lusos lucharán por la cima tras ubicarse segundos con cuatro unidades (empate 1-1 con el Congo y goleada 5-0 a Uzbekistán). 

A la misma hora, africanos y asiáticos se enfrentan en Atlanta con un combinado congoleño necesitado de la victoria para pelear un cupo como mejor tercero con cuatro puntos. 

Lea aquí: De pedirle foto a Luis Díaz a ser su socio en el Mundial: la historia de Gustavo Puerta

Un gran reto 

La Tricolor aterrizó en Estados Unidos con un impulso anímico luego de sus dos victorias en suelo mexicano. En la anterior, ante el Congo, fue completamente superior siendo dueño de la posesión, las opciones de peligro, la seguridad en el fondo, con laterales punzantes, buenas variantes y un juego vistoso con sociedades marcadas en los últimos cuartos de cancha. 

El hombre gol ha sido el lateral Daniel Muñoz, quien registra dos tantos y funciona como un carrilero por derecha, pisando área constantemente. 

Los focos no dejan de estar en el extremo Luis Díaz, el arma ofensiva más peligrosa de una Colombia que demanda a un James Rodríguez más participativo en la creación. La alternativa que surgió fue el creativo Juan Fernando Quintero, quien dio una asistencia en el duelo pasado. 

Colombia mejoró ostensiblemente en su juego frente a RD del Congo y ahora piensa en Portugal.

 

Uno de los ejes que encontró Néstor Lorenzo –repitente de nómina titular en los dos duelos anteriores- fue Gustavo Puerta, volante de primera línea que se complementa muy bien tanto con Jefferson Lerma, así como con los extremos y James. 

“Nosotros no somos de especular, así que creo que si llegamos con dos resultados a favor es importante, pero estos equipos te exigen al máximo en cada situación. Es un gran equipo, con un gran conductor, con jugadores de élite, es una prueba importante para nosotros”, afirmó Lorenzo. 

En el frente está la duda de si actuar con Luis Suárez (goleador del fútbol portugués) o el buen pivoteador Jhon Córdoba. 

“Colombia es un equipo muy completo y cuando digo muy completo es porque es un equipo que tiene calidad entre líneas, jugadores como James, Quintero, Puerta, Jhon Arias... jugadores que tienen una gran apreciación del espacio y del tiempo, pero luego es un equipo que no necesita el balón para hacerte daño, tiene muy buena transición, que llega muy rápido, que tiene calidad de desborde”, declaró Roberto Martínez, técnico de Portugal. 

CRISTIANO RONALDO

 

Portugal, una candidata 

Portugal, vigente campeona de la Liga de Naciones de Europa, es una de las candidatas y favoritas al título con una nómina repleta de estrellas, línea a línea. 

Su referente es Cristiano Ronaldo, quien en la fecha anterior, con un doblete, se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar en seis ediciones de la Copa del Mundo. El astro, un artillero letal en el área, complementa una nómina top mundial con jugadores, por nombrar algunos, Vitinha (PSG), Nuno Mendes (PSG), Joao Neves (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City).

“Hay que tener cuidado con Cristiano y con todos. Es un equipo de especial atención en todos los jugadores, todos son peligrosos. Ojalá que el colectivo esté bien aceitado, debemos tener una disciplina táctica especial”, comentó Lorenzo. 
Ninguno de los elencos tendrá preocupación por las tarjetas amarillas, puesto que en la nueva ronda se limpiarán las amonestaciones.  

¿Es favorable ser primero?

Colombia y Portugal jugarán por un puesto que define el camino en las instancias eliminatorias. El primero del K tendrá que enfrentarse con uno de los mejores terceros, ya sea de los grupos D (Paraguay), E (Ecuador), I, J o L en Kansas, el viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. 

La selección que sea 1K irá al lado derecho del cuadro, fijando un camino en el que, en octavos de final, chocaría con el ganador de la llave entre Suiza y un tercero. 

El equipo que culmine en la segunda posición se toparía con el segundo del L, teniendo como posibles rivales a Inglaterra, Ghana o Croacia, y actuaría en Toronto (Canadá), el jueves 2 de julio a las 6:00 p.m. 

Ser segundo lo mandaría al lado izquierdo del cuadro, emparejándose en octavos con el cruce entre 1H y 2J.

Aunque remota, existe la posibilidad de que Portugal culmine en la tercera posición siempre y cuando Colombia triunfe y RD Congo golee a Uzbekistán.

En este escenario, al terminar iguales en puntos (4 pts) y desempate olímpico (empatar 1-1 en la primera fecha), se miraría la diferencia de gol: Portugal la tiene en este momento en +5 y Congo -1.

Cafeteros ante europeos 

Colombia afrontará, en la Copa del Mundo, su partido número 12 ante un rival europeo. El saldo es de tres victorias, tres empates y cinco derrotas. 

Sus alegrías llegaron en Estados Unidos 1994 superando 2-0 a Suiza (Harold Lozano y Hernán Gaviria), en Brasil 2014 venciendo 3-0 a Grecia (Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez) y en Rusia 2018 imponiéndose 3-0 ante Polonia (Yerry Mina, Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado). 

Grupo K:

1. Colombia 6 pts (+4). 
2. Portugal 4 pts (+5). 
3. RD Congo 1 pt (-1).
4. Uzbekistán 0 pts (-7). 

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