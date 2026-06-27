Colombia vs. Portugal, un duelo para definir al primero del Grupo K

En Miami, sobre las 6:30 p.m. de hoy, Colombia y Portugal definirán al ganador del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ambas selecciones, ya clasificadas, no conocen la derrota en el certamen orbital y se encontrarán en uno de los duelos más expectantes de la primera ronda.

Los cafeteros iniciarán la defensa de su liderato –conseguido con dos victorias ante Uzbekistán (3-1) y RD Congo (1-0)- mientras que los lusos lucharán por la cima tras ubicarse segundos con cuatro unidades (empate 1-1 con el Congo y goleada 5-0 a Uzbekistán).

A la misma hora, africanos y asiáticos se enfrentan en Atlanta con un combinado congoleño necesitado de la victoria para pelear un cupo como mejor tercero con cuatro puntos.

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Un gran reto

La Tricolor aterrizó en Estados Unidos con un impulso anímico luego de sus dos victorias en suelo mexicano. En la anterior, ante el Congo, fue completamente superior siendo dueño de la posesión, las opciones de peligro, la seguridad en el fondo, con laterales punzantes, buenas variantes y un juego vistoso con sociedades marcadas en los últimos cuartos de cancha.

El hombre gol ha sido el lateral Daniel Muñoz, quien registra dos tantos y funciona como un carrilero por derecha, pisando área constantemente.

Los focos no dejan de estar en el extremo Luis Díaz, el arma ofensiva más peligrosa de una Colombia que demanda a un James Rodríguez más participativo en la creación. La alternativa que surgió fue el creativo Juan Fernando Quintero, quien dio una asistencia en el duelo pasado.