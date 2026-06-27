Colombia vs. Portugal, un duelo para definir al primero del Grupo K

Portugal, una candidata
Portugal, vigente campeona de la Liga de Naciones de Europa, es una de las candidatas y favoritas al título con una nómina repleta de estrellas, línea a línea.
Su referente es Cristiano Ronaldo, quien en la fecha anterior, con un doblete, se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar en seis ediciones de la Copa del Mundo. El astro, un artillero letal en el área, complementa una nómina top mundial con jugadores, por nombrar algunos, Vitinha (PSG), Nuno Mendes (PSG), Joao Neves (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City).
“Hay que tener cuidado con Cristiano y con todos. Es un equipo de especial atención en todos los jugadores, todos son peligrosos. Ojalá que el colectivo esté bien aceitado, debemos tener una disciplina táctica especial”, comentó Lorenzo.
Ninguno de los elencos tendrá preocupación por las tarjetas amarillas, puesto que en la nueva ronda se limpiarán las amonestaciones.
¿Es favorable ser primero?
Colombia y Portugal jugarán por un puesto que define el camino en las instancias eliminatorias. El primero del K tendrá que enfrentarse con uno de los mejores terceros, ya sea de los grupos D (Paraguay), E (Ecuador), I, J o L en Kansas, el viernes 3 de julio a las 8:30 p.m.
La selección que sea 1K irá al lado derecho del cuadro, fijando un camino en el que, en octavos de final, chocaría con el ganador de la llave entre Suiza y un tercero.
El equipo que culmine en la segunda posición se toparía con el segundo del L, teniendo como posibles rivales a Inglaterra, Ghana o Croacia, y actuaría en Toronto (Canadá), el jueves 2 de julio a las 6:00 p.m.
Ser segundo lo mandaría al lado izquierdo del cuadro, emparejándose en octavos con el cruce entre 1H y 2J.
Aunque remota, existe la posibilidad de que Portugal culmine en la tercera posición siempre y cuando Colombia triunfe y RD Congo golee a Uzbekistán.
En este escenario, al terminar iguales en puntos (4 pts) y desempate olímpico (empatar 1-1 en la primera fecha), se miraría la diferencia de gol: Portugal la tiene en este momento en +5 y Congo -1.
Cafeteros ante europeos
Colombia afrontará, en la Copa del Mundo, su partido número 12 ante un rival europeo. El saldo es de tres victorias, tres empates y cinco derrotas.
Sus alegrías llegaron en Estados Unidos 1994 superando 2-0 a Suiza (Harold Lozano y Hernán Gaviria), en Brasil 2014 venciendo 3-0 a Grecia (Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez) y en Rusia 2018 imponiéndose 3-0 ante Polonia (Yerry Mina, Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado).
Grupo K:
1. Colombia 6 pts (+4).
2. Portugal 4 pts (+5).
3. RD Congo 1 pt (-1).
4. Uzbekistán 0 pts (-7).
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .