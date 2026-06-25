Mundial de Norteamérica ya batió récord de asistencia y no ha terminado ni la fase de grupos

La Fifa sigue celebrando con las cifras positivas que está dejando el Mundial de Norteamérica no solo en temas deportivos y de competencia, sino en lo referente al espectáculo, por ello, resalta lo que se ha logrado hasta ahora, a falta de tres semanas más de competencia.

En esos logros, la Fifa resalta que el 25 de junio se registró el día con más aficionados en los estadios en la presente edición: 426.834 aficionados, para un promedio de 71.139 hinchas por juego en el día.

A nivel general, la cifra ya alcanzó los 3.605.357 de espectadores, que dejan un promedio de más de 60.000 aficionados por partido, sin contar los 12 encuentros que se disputarán entre viernes y sábado en el cierre de la fase de grupos.

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Y aunque para todos el argumento es que obviamente, con más selecciones participantes, 48 y más partidos 104, es claro que las cifras se van a superar ampliamente, lo cierto es que se logren esas cifras antes del cierre de la fase de grupos es bastante relevante, ya que aún quedan por disputarse tres semanas de competencia.

Y es que lo vivido en Norteamérica ya supera lo que pasó en Estados Unidos 1994, que tenía la plusmarca con 3.587.538 espectadores durante el Mundial, y es que si las proyecciones siguen como hasta ahora, el 19 de julio cuando se conozca al nuevo campeón del mundo, se podría llegar a una cifra histórica de más de 6 millones de aficionados en los estadios de Canadá, México y Estados Unidos.

“Este es el verdadero reflejo del amor de nuestros aficionados por este bello juego y de la habilidad del fútbol para juntar a la gente para celebrar, disfrutar y compartir emociones que unen. Las imágenes dentro de los estadios, a través de las 16 ciudades anfitrionas, han sido increíbles y les agradezco por venir de todas las partes del globo para iluminar esta Copa del Mundo FIFA”, destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.