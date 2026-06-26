Sismo de 5,1 en Nicaragua genera alerta entre la población

En medio de la seguidilla de sismos registrados en distintas partes del mundo durante los últimos tres días, este viernes se reportó un nuevo terremoto, esta vez frente a la costa del Pacífico de Nicaragua. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5,1, según los primeros reportes.

Por fortuna las autoridades no han notificado sobre victimas ni daños materiales, aunque sí hay alarma entre la población, informó el Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales (Ineter). El sismo tuvo epicentro a 20 kilómetros al sureste del balneario de El Tránsito, municipio de Nagarote, en el departamento de León, en el océano Pacífico.

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Nicaragua en zona geológica

La sismóloga del Ineter Martha Herrera precisó que el movimiento telúrico tuvo lugar a una profundidad de 83 kilómetros, explicó que fue causado por un “proceso de subducción tectónico”, y que no generó ninguna alerta de tsunami en el litoral Pacífico.

Vecinos de las provincias de Managua, Carazo y León, reportaron en sus redes sociales que el temblor se sintió con fuerza en esas zonas.

Nicaragua se encuentra en el flanco este de la zona geológica más activa del mundo, en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

Tomado de El Universal.

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