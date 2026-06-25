Tribunal Supremo de EE. UU. anula sentencia contra Bayer por herbicida

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado una sentencia contra Bayer por su falta de advertencia sobre el riesgo de cáncer en uno de sus herbicidas, lo que bloquea miles de demandas contra la farmacéutica alemana por sus fallos en el etiquetado.

La Justicia estadounidense ha dejado sin efecto, con una votación de siete magistrados contra dos, el veredicto emitido a favor de un hombre contra Bayer por 1,25 millones de dólares (1,1 millones de euros), quien culpaba a la compañía de su linfoma no Hodgkin debido a la no advertencia en la etiqueta de su producto Roundup, distribuido por su filial Monsanto.

La mayoría del tribunal ha indicado que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) no ha determinado que el herbicida de Bayer cause cáncer, por lo que no ha exigido una advertencia sobre ese riesgo. En consecuencia, un etiquetado más exhaustivo sería considerado un "requisito adicional o diferente" al establecido por el organismo regulador.

"Dado que la EPA ha concluido reiteradamente que el glifosato no es probable que cause cáncer, la agencia no ha exigido una advertencia sobre el riesgo de cáncer en la etiqueta de Roundup. Es importante destacar que las regulaciones de este organismo exigen que un fabricante de plaguicidas como Monsanto utilice la etiqueta aprobada por la EPA, salvo que apruebe o exija una diferente", sostuvo en el auto el juez Brett Kavanaugh.

Bayer ha celebrado esta "histórica" sentencia, que permitirá a la compañía germana dar carpetazo a uno de los grandes problemas judiciales con miles de demandas en los últimos años que han provocado el desembolso de millones de euros.

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"Este litigio ha supuesto enormes costes para la empresa y ha afectado a la confianza pública. La decisión hace justicia, largamente esperada, en un asunto que debería haberse aclarado mucho antes. Es hora de dejarlo atrás. Fortalecidos por este fallo, continuamos con nuestra estrategia integral de contención, que incluye el acuerdo colectivo anunciado previamente", ha indicado el consejero delegado de Bayer, Bill Anderson.

De esta manera, la farmacéutica ha defendido la seguridad de su producto y ha alegado que las autoridades de Estados Unidos han respaldado el herbicida. "Esta decisión restablece la integridad del proceso regulatorio científico y la independencia de los expertos que lo integran", ha sostenido en un comunicado.

"Este litigio se ha prolongado durante años, ha consumido enormes recursos y ha desviado la atención de la actividad principal de la empresa: promover la salud para todos y el hambre para nadie. Se han destinado miles de millones de dólares al litigio de Roundup, dinero que podría haber financiado la próxima generación de herramientas sostenibles para la protección de cultivos, terapias innovadoras u otros avances que agricultores, consumidores y pacientes necesitan con urgencia", han aseverado.

Las acciones de la compañía se han disparado poco después de conocerse la sentencia y su cotización ha escalado por encima del 20%, en la mayor subida intradía desde 2023.

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