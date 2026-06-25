Ola de calor mortal en España: 212 fallecidos a causa de las altas temperaturas

Este jueves el sistema español de Monitorio de la Mortalidad Diaria (MoMo) confirmó que durante la primera ola de calor de este 2026, se registraron 212 muertes que pueden ser atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas.

El sistema desarrollado por la Unidad de Vigilancia de Mortalidad diaria del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), perteneciente al instituto de Salud Carlos III, no es un registro de muertes reales, sino que hace una proyección estadística cruzando las temperaturas y la mortalidad diaria observada con la esperada para ese periodo de tiempo denominada ‘sobremortalidad’.

El día de mayor ‘sobremortalidad’ en España según este cálculo fue el miércoles, cuando se registraron casi la mitad de los fallecimientos (95), mientras que el lunes y el martes, los más cálidos registrados en el país para el mes de junio desde al menos 1950, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se contabilizaron 38 y 66, respectivamente. El domingo habían sido 13.

Se trata de datos preliminares y habrá que esperar una semana para que sean más estables, señaló Diana Gómez, científica del CNE, si bien los primeros datos revelan que “ha habido un subidón importante” estos cuatro últimos días de junio, mes que ha registrado provisionalmente 380 defunciones por altas temperaturas, más de la mitad (55 %) en la ola de calor que hoy acababa en España.

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Otros datos sobre las altas temperaturas

También está constatado que el calor mata sobre todo a los más vulnerables, agravando patologías previas; de hecho, 200 de las defunciones calculadas por el MoMo para este periodo se han dado en personas mayores de 65, sobre todo en las de más de 85, grupo que suma 148.

Otro récord que deja este mes de junio es que, por primera vez, se han superado mínimas de 30 grados y además durante varias noches consecutivas, siendo las de los días 22 y 23 las más cálidas registradas en este mes.

Hasta ahora, el registro oficial de muertes por efectos de las altas temperaturas en España incluye a dos fallecidos: un hombre de 68 años que murió el pasado martes en Andalucía y otro de 42 años que falleció este jueves en Extremadura.

El episodio de ola de calor que ha azotado a España estos días bajará este jueves dando paso a un notable descenso térmico en el oeste y centro peninsular, con bajadas de hasta 8 grados, aunque sin variaciones en el Cantábrico oriental, nordeste del país y Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este jueves “se dará por finalizado el episodio de ola de calor” en España, aunque “en el Mediterráneo y Baleares no habrá grandes cambios en las temperaturas” y el calor intenso continuará hasta el fin de semana.

Tomado de El Universal.

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