Conmovedores videos de bomberos venezolanos rescatando a perritos y gatitos atrapados en los escombros tras el terremoto

Venezuela acaba de sentir el terremoto más fuerte en la historia de su país desde 1.900 con una magnitud de 7.5 y otro de 7.1. En medio de la tragedia y los escombros, ya más de doce horas después del movimiento telúrico, cientos de familias buscan a sus seres amados: desde personas hasta animales.

A aquella tarea se dedican todas las fuerzas de rescate, que se han hecho virales en redes sociales compartiendo su labor.

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En los videos, los rescatistas ofrecen agua a los animales encontrados, y con sus propias manos quitan los sedimentos y varillas que los aprisionan.

Son dos casos los que quedaron registrados. En ambos los animales salieron con vida y sin aparentes heridas graves.

Sin embargo, reportes preliminares señalan que la familia del perrito del segundo video habrían muerto al tratar de huir. Las víctimas serían una niña de nueve años y su abuela.