Conmovedores videos de bomberos venezolanos rescatando a perritos y gatitos atrapados en los escombros tras el terremoto

A aquellos videos se suma el del rescate de un gatito en el edificio Marama de San Bernardino, Caracas.
"Ellos también merecen ser rescatados. En medio de esta tragedia, no olvidemos a las mascotas que han quedado atrapadas, heridas o separadas de sus familias tras el terremoto. Cada vida cuenta y cada rescate importa”, dijo un ciudadano en comentarios.
El rescate los animales también puso sobre la mesa la importancia de proteger todas las vidas tras la tragedia. Y es que, apenas dos horas después de ambos terremotos, empezó a circular un video en el que un hombre puso en riesgo su vida ingresando a un edificio con evidentes fallas estructurales y derrumbes.
¿La razón? sus mascotas seguían atrapadas en el edificio.
Los daños humanos, mientras tanto, también son preocupantes. En un reporte matutino, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que los muertos ascienden a 164, los heridos a más de 1.000 y los desaparecidos son más de 10.000.
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Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que se estima que podrán haber en total entre 10.000 y 100.000 muertos debido a la magnitud y superficialidad del movimiento.
La mayor parte de los demás países de América, así como España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea, manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda.
Expertos de la ONU instaron a Caracas a “desbloquear de inmediato” el acceso a redes sociales y medios de comunicación para facilitar las tareas de socorro.
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