Primero vino la alerta y luego todo empezó a moverse: así se vivió el terremoto en Venezuela

El 24 de junio, a las 6:00 de la tarde, hora de Venezuela, miles de personas recibieron una alerta en sus teléfonos Android. Segundos después, los edificios comenzaron a moverse con una intensidad que muchos habitantes del país nunca habían sentido. Fueron, en realidad, dos terremotos consecutivos, de magnitudes 7,5 y 7,1, ocurridos con apenas 20 segundos de diferencia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

“Está temblando, está temblando y es feo”, alcanzó a decir Gisela, desde Barquisimeto, mientras estaba en una videollamada. Como ella, cientos de personas comenzaron a compartir en redes sociales su percepción del movimiento telúrico. En cuestión de minutos circularon videos que mostraban edificios derrumbados en Caracas, zonas costeras y otras regiones del país.

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Testimonios desde Caracas

Reynaldo, quien se encontraba en un edificio en Catia, al oeste de Caracas, relata que el temblor “duró muchísimo”.

“Los vecinos ayudaron a bajar a las personas de la tercera edad. El movimiento fue muy brusco, las escaleras se movían demasiado. No lo comparo con ningún temblor”, comenta. Agrega que, antes de sentir el movimiento, recibió la alerta en su teléfono Android. “Y luego empezamos a sentir cómo se movía todo el edificio”.

Otros citadinos fueron sorprendidos mientras iban a actividades de baile de San Juan, festividad que se celebra en Venezuela. Además, este 24 de junio es un feriado nacional.

“Estoy bien, pero mi edificio está muy afectado” compartió Alexis, quien vive en la zona de San Bernardino en Caracas.

Mientras todos intentaban comunicarse, se interrumpieron los servicios telefónicos y de internet, aunque poco a poco fueron restituidos.

Zonas afectadas

En redes sociales se difundieron videos y fotografías de edificios y viviendas colapsados en sectores de Caracas, el litoral central y los estados Aragua y Carabobo. Hasta el cierre de esta nota no había información oficial sobre víctimas mortales.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó que se ordenó el cierre preventivo del servicio de gas en las zonas más afectadas.

Los alcaldes de Chacao y Baruta, en Caracas, también compartieron reportes preliminares sobre el impacto del sismo en sus jurisdicciones.

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS, aunque fue percibido hasta en las zonas fronterizas con Colombia.

Por la magnitud de los daños que se han ido confirmando, el impacto de este terremoto es comparado con el gran sismo de julio de 1967.

Asi lo perciben vecinos de Los Palos Grandes quienes se reunieron en plazas de la localidad, algunos de los edificios de esta zona muestran grandes grietas en sus paredes, por lo que sus habitantes han decidido pasar la noche en la calle.

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