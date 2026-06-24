Delcy Rodríguez declara estado de emergencia, tras terremoto en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional luego de los dos fuertes sismos que sacudieron al país este miércoles 24 de junio. El primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,2 y fue seguido por un segundo terremoto de 7,5, además de al menos 20 réplicas que han generado alarma entre la población.

Las autoridades informaron que varios estados presentan afectaciones, mientras que en Caracas se reportaron derrumbes y daños en algunas estructuras.

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"Equipos de rescate y organismos de protección civil fueron desplegados en las zonas más impactadas para atender la emergencia y buscar posibles víctimas", indicó Rodríguez.

Durante una declaración oficial, la presidenta encargada hizo un llamado a la unidad nacional y aseguró que todo el sistema de protección civil se encuentra concentrado en las labores de búsqueda y rescate.

Explicó que, una vez culminada esta fase, se realizará una evaluación detallada de los daños ocasionados por los terremotos.

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Como medida preventiva, el Gobierno ordenó la suspensión del servicio de gas doméstico en varias zonas del país y paralizó temporalmente las operaciones del sistema Metro y de la red ferroviaria nacional.

Asimismo, fueron suspendidas las clases en colegios y otras actividades públicas mientras se verifica el estado de la infraestructura.

Rodríguez también informó que se activó toda la red de salud pública y privada para atender cualquier emergencia derivada de los sismos, mientras las autoridades continúan monitoreando la situación ante la posibilidad de nuevas réplicas.

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