Estados Unidos golpeó al Estado Islámico y eliminó a uno de sus líderes en Siria

Este miércoles el Gobierno de Estados Unidos a través de sus Fuerzas Armadas confirmó el asesinato de un dirigente del grupo yihadista Estado Islámico (EI), con ataques aéreos en Siria, país al que han bombardeado desde la muerte de tres estadounidenses en diciembre, según informó el Comando Central de EE. UU. (Centcom).

Este organismo reveló a través de un comunicado que los militares estadounidenses realizaron un “ataque de precisión” en el norte de Siria el pasado 19 de junio en el que se logró la muerte de Ali Husayn al-Ulaywi, al que identificaron como “un líder sénior del EI”.

Según el Centcom ocurrió como “parte de los esfuerzos continuos de EE.UU. para desmantelar y eliminar a terroristas que buscan atacar a estadounidenses en el extranjero o en territorio nacional”.

“El Centcom y nuestros socios mantienen su compromiso de erradicar los restos de ISIS para asegurar su derrota duradera”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central.

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Estados Unidos y los ataques a Siria

El Ejército estadounidense ha atacado Siria desde la ‘Operation Hawkeye Strike’ (‘Operación Ojo de Halcón’), que ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de diciembre, cuando hubo un primer ataque con decenas de objetivos contra infraestructuras y depósitos de armas del grupo terrorista en Siria.

La operación fue una represalia por la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses una semana antes, el 13 de diciembre, en la localidad de Palmira, en un ataque yihadista. “Seguiremos defendiendo el territorio nacional de EE.UU., a nuestros miembros del servicio, y a nuestros aliados y socios en toda la región”, apuntó ahora Cooper.

Tomado de El Universal.

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